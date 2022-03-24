Віллу дочки Путіна у Франції прикрасили українськими прапорами / facebook.com/mixailotkach

Віллу дочки глави РФ Володимира Путіна у французькому Біарріце прикрасили українськими прапорами.

Хто наніс маленькі жовто-блакитні прапори на власність Катерини Тихонової, невідомо. Кадри поділився журналіст Михайло Ткач.

На знімку, крім звичайного українського прапора на флагштоку, видно ще щонайменше дев'ять намальованих фарбою. Вони з'явилися на колонах, металевому паркані і навіть на землі перед ним.

facebook.com/mixailotkach

"Паркан особняка дочки Путіна в Біарріце", - коротко описав він.

Відзначимо, Офіційно світу відомо про двох дочок президента РФ Володимира Путіна, які народилися в його офіційному шлюбі з Людмилою Шкребнєвой.

Главред розповідав, як живуть спадкоємиці президента РФ.

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