Важка втрата: син Грубіча з'явився на могилі своєї сестри

Олена Кюпелі
3 лютого 2026, 19:30
Ярослав Грубич народився в один день з сестрою Олею, яку збив на смерть водій.
Ярослав Грубич розповів про загиблу сестру
Ярослав Грубич розповів про загиблу сестру / Колаж Главред, фото Instagram/yaroslav_grubych

Син популярного українського телеведучого Костянтина Грубича, який у липні 2025 року отримав важке поранення на фронті і втратив руку, з'явився на могилі своєї сестри Олі, яка загинула багато років тому.

Оля була двійням Ярослава і її не стало в 17 років. Сьогодні і Ярославу, і його сестрі виповнилося б 29 років. Про це захисник України написав на своїй сторінці в Instagram.

Ярослав Грубич
Ярослав Грубич - захисник України/ фото: facebook.com, Ярослав Грубич

"Сьогодні День народження не тільки мій. Ми з сестрою Олею народилися в один день. Я старший на 10 хвилин. Ми завжди сміялися з цього. Але, на превеликий жаль, Олі не стало в 17 років — вона загинула в ДТП 2014 року. Її збила машина, а людина зникла з місця злочину. Оля була чудовою людиною, розумною не на свій вік. Це важка втрата не через війну. Нам її дуже не вистачає. Ми завжди про неї пам'ятаємо", — написав Ярослав.

Дочка Костянтина Грубича загинула 11 років тому
Дочка Костянтина Грубича загинула багато років тому / Фото Грубича з Facebook

Ярослав Грубич також показав фото з могили сестри. За словами скорботного Ярослава, в родині пам'ятають про дівчину і її дуже не вистачає. Він також додав, що поки жива пам'ять про людину, живе її душа.

Відзначимо, як повідомляв Главред, відома українська шаблістка і дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виклала зворушливе відео зі своїм нареченим Луїджі Самеле, в якому повідомила, що чекає на дитину. Коли пара відійшла від камери, відразу став помітний вагітний животик Харлан.

Напередодні стало відомо, де дивитися трансляцію Нацвідбору і як проголосувати за пісню, яка може представити Україну на Євробаченні у Відні. Єврофани зможуть віддати свої голоси за учасника за допомогою СМС-голосування або зробити свій вибір у додатку "Дія".

Про особу: Костянтин Грубич

Костянтин Володимирович Грубич (нар. 20 серпня 1968, Полтава) - журналіст, ведучий телепрограм "Знак якості" і "Твій День", повідомляє Вікіпедія.

