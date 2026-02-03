Важка втрата: син Грубіча з'явився на могилі своєї сестри

Коротко:
- Що відомо про дочку Костянтина Грубича
- Що про неї розповів Ярослав Грубич
Син популярного українського телеведучого Костянтина Грубича, який у липні 2025 року отримав важке поранення на фронті і втратив руку, з'явився на могилі своєї сестри Олі, яка загинула багато років тому.
Оля була двійням Ярослава і її не стало в 17 років. Сьогодні і Ярославу, і його сестрі виповнилося б 29 років. Про це захисник України написав на своїй сторінці в Instagram.
"Сьогодні День народження не тільки мій. Ми з сестрою Олею народилися в один день. Я старший на 10 хвилин. Ми завжди сміялися з цього. Але, на превеликий жаль, Олі не стало в 17 років — вона загинула в ДТП 2014 року. Її збила машина, а людина зникла з місця злочину. Оля була чудовою людиною, розумною не на свій вік. Це важка втрата не через війну. Нам її дуже не вистачає. Ми завжди про неї пам'ятаємо", — написав Ярослав.
Ярослав Грубич також показав фото з могили сестри. За словами скорботного Ярослава, в родині пам'ятають про дівчину і її дуже не вистачає. Він також додав, що поки жива пам'ять про людину, живе її душа.
Про особу: Костянтин Грубич
Костянтин Володимирович Грубич (нар. 20 серпня 1968, Полтава) - журналіст, ведучий телепрограм "Знак якості" і "Твій День", повідомляє Вікіпедія.
