3 помилки в догляді за шкірою, від яких потрібно терміново відмовитися

Деякі помилки в догляді не виглядають настільки очевидними, проте на них варто звернути увагу.

Обличчя, шкіра / Колаж: Главред, фото: pixabay

Навіть якщо ви працюєте в індустрії краси кілька десятиліть, світ макіяжу, догляду за шкірою та багато чого іншого все ще може бути заплутаним.

Від колег, які запитують, чи є новітня косметика "чистою", до друзів, які цікавляться, що допоможе при розацеї, і батьків, які запитують, чи не пізно починати використовувати ретинол, — світ краси здається більш заплутаним, ніж будь-коли.

Команда Beauty Collective від HELLO! допомагає розібратися в тонкощах догляду за шкірою.

Нездатність адаптувати свій образ

Глініс Барбер, актриса і експерт зі здорового способу життя, каже, що їй би хотілося, щоб люди розуміли, що їм потрібно змінювати макіяж з віком.

"Багато хто, і багато моїх подруг, наприклад, продовжують користуватися цією вугільно-чорною підводкою для очей. Вони думають, що це сексуально і спокусливо, як і в 25 років. Вони не розуміють, що це втомлює зріле обличчя і створює зовсім інший ефект, ніж раніше. Це робить їх старшими, виснаженими і блідими", — каже вона.

Невелике коригування кольору, наприклад, на темно-коричневий або сірий, має величезне значення. Ці кольори м'якші, але все ще насичені, і дуже вигідно підкреслюють риси обличчя.

Те саме стосується дуже темної помади. Вона може підійти тим, у кого дуже пухкі губи, але у більшості з нас губи помітно стоншуються з віком. Темний колір зробить губи ще меншими. Крім того, він може виглядати неприродно на зрілій шкірі.

Ігнорування активних інгредієнтів

Експерт каже, що вона працювала з жінкою, у якої була приголомшлива шкіра, але коли її запитали про догляд, вона сказала, що використовує тільки кокосове масло. І це їй допомагало; її колір обличчя був чистим і сяючим, і мене абсолютно не стосується, що роблять інші люди.

"Однак нам тоді було по 25 років, і хоча її простий догляд працював, коли у неї була бездоганна, молода шкіра, я не могла не думати, що її майбутня шкіра не буде їй вдячна за відсутність активних інгредієнтів, які підтримували б і доглядали за її шкірою в наступні роки", - каже Мелані Маклеод, заступник редактора відділу краси та стилю життя журналу "HELLO!".

Розібратися, які активні інгредієнти вам підходять, може бути непросто. Замість того щоб діяти навмання, варто звернутися за рекомендаціями до відділу косметики в універмазі (не відчувайте себе зобов'язаними щось купувати!), або, якщо ви любите процедури по догляду за обличчям, запитайте у свого косметолога, що він рекомендує для вашої шкіри.

Нехтування доглядом за тілом

Саме завдяки регулярному зволоженню шкіра стає такою м'якою, як у немовляти. Всім, хто хоче досягти того ж, порада проста: знайдіть зволожуючий крем для тіла, який вам підходить. Деякі віддають перевагу насиченому, густому крему, інші — легкій формулі, яка швидко вбирається в шкіру.

Для додаткового зволоження, особливо зараз, коли так холодно, і щоб шкіра пахла так, ніби її хочеться з'їсти, можна використовувати олії. Нежирна формула, насичена поживними інгредієнтами, включаючи сквалан, надає шкірі легке сяйво.

