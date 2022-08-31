У Ватикані вперше назвали Росію агресором: 'війна проти України є варварською'

Ватикан засудив вторгнення Росії в Україну.
Після того, як Папа Римський зіштовхнувся з хвилею хейту через слова про вбивство Дар'ї Дугіної, Ватикан вперше назвав Росію агресором та стороною, яка почала повномасштабне вторгнення в Україну. Про це йдеться у тексті заяви.
Ватикан засудив вторгнення в Україну та назвав війну варварською.
"Що стосується широкомасштабної війни в Україні, ініційованої Російською Федерацією, виступи Святійшого Отця Франциска є чіткими та недвозначними, засуджуючи її як морально несправедливу, неприйнятну, варварську, безглузду, огидну і святотатство", - йдеться у тексті заяви.
При чому ці слова у Ватикані просять не розцінювати як прийняття політичної позиції.
Нагадаємо, нещодавно Папа Римський відреагував на вбивство дочки ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Олександра Дугіна та назвав її "невинною жертвою війни".
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це несправедливим і викликав в МЗС нунція, що є "безпрецедентним" випадком.
"Скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо", - сказав Кулеба.
Вбивство дочки Дугіна
Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дар'я. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.
Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.
На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.
В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.
Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.
У РФ заявили, що за два дні нібито "розслідували" вбивство дочки Дугіна. У ньому звинуватили жінку, яку називали українкою Вовк Наталією Павлівною і додали, що вона нібито була у складі полку "Азов".
У полку "Азов" відреагували на такі звинувачення і зазначили, що ця жінка не має ніякого відношення до полку.
Інші новини:
- Війська РФ готуються до боїв за утримання Херсона і наступу у Донецькій області - ISW
- В окупованому Криму спалахнула потужна пожежа: палає нафтобаза
- Гауляйтер захопленої Запоріжчини Балицький заявив про "сімейні обставини" і втік до Криму