У Ватикані вперше назвали Росію агресором: 'війна проти України є варварською'

Ватикан вперше назвав Росію країною-агресором / Reuters

Після того, як Папа Римський зіштовхнувся з хвилею хейту через слова про вбивство Дар'ї Дугіної, Ватикан вперше назвав Росію агресором та стороною, яка почала повномасштабне вторгнення в Україну. Про це йдеться у тексті заяви.

Ватикан засудив вторгнення в Україну та назвав війну варварською.

"Що стосується широкомасштабної війни в Україні, ініційованої Російською Федерацією, виступи Святійшого Отця Франциска є чіткими та недвозначними, засуджуючи її як морально несправедливу, неприйнятну, варварську, безглузду, огидну і святотатство", - йдеться у тексті заяви.

При чому ці слова у Ватикані просять не розцінювати як прийняття політичної позиції.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський відреагував на вбивство дочки ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Олександра Дугіна та назвав її "невинною жертвою війни".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це несправедливим і викликав в МЗС нунція, що є "безпрецедентним" випадком.

"Скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо", - сказав Кулеба.

Вбивство дочки Дугіна

Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дар'я. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.

Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.

В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.

У РФ заявили, що за два дні нібито "розслідували" вбивство дочки Дугіна. У ньому звинуватили жінку, яку називали українкою Вовк Наталією Павлівною і додали, що вона нібито була у складі полку "Азов".

У полку "Азов" відреагували на такі звинувачення і зазначили, що ця жінка не має ніякого відношення до полку.

Інші новини: