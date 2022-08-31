УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Ватикані вперше назвали Росію агресором: "війна проти України є варварською"

31 серпня 2022, 10:22

Ватикан засудив вторгнення Росії в Україну.

У Ватикані вперше назвали Росію агресором: 'війна проти України є варварською'
Ватикан вперше назвав Росію країною-агресором / Reuters

Після того, як Папа Римський зіштовхнувся з хвилею хейту через слова про вбивство Дар'ї Дугіної, Ватикан вперше назвав Росію агресором та стороною, яка почала повномасштабне вторгнення в Україну. Про це йдеться у тексті заяви.

Ватикан засудив вторгнення в Україну та назвав війну варварською.

"Що стосується широкомасштабної війни в Україні, ініційованої Російською Федерацією, виступи Святійшого Отця Франциска є чіткими та недвозначними, засуджуючи її як морально несправедливу, неприйнятну, варварську, безглузду, огидну і святотатство", - йдеться у тексті заяви.

При чому ці слова у Ватикані просять не розцінювати як прийняття політичної позиції.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський відреагував на вбивство дочки ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Олександра Дугіна та назвав її "невинною жертвою війни".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це несправедливим і викликав в МЗС нунція, що є "безпрецедентним" випадком.

"Скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо", - сказав Кулеба.

Вбивство дочки Дугіна

Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дар'я. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.

Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.

В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.

У РФ заявили, що за два дні нібито "розслідували" вбивство дочки Дугіна. У ньому звинуватили жінку, яку називали українкою Вовк Наталією Павлівною і додали, що вона нібито була у складі полку "Азов".

У полку "Азов" відреагували на такі звинувачення і зазначили, що ця жінка не має ніякого відношення до полку.

Інші новини:

війна в Україні Папа Римський Ватикан російське вторгнення
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:36

"Підтримує війну в Україні": росіянці відмовили в оренді житла в Грузії після відповіді на питання

11:29

Реактивний двигун і штучний інтелект: у Туреччині представили нову модель BayraktarВідео

11:16

З 1 вересня! - привітання, картинки і милі листівки до свята знань

11:11

Не долетіли: у російському Бєлгороді вибухнули дві запущені по Харкову ракетиВідео

10:48

Українські військові ліквідували окупанта з досвідом через 10 днів після його пораненняВідео

Реклама
10:22

У Ватикані вперше назвали Росію агресором: "війна проти України є варварською"Відео

10:21

ЗСУ вдарили дроном-камікадзе по військовій базі РФ і розбили спецназ дагестанського загону ЯструбВідео

10:14

РФ вночі вдарила по Харкову, Нікополю, Краматорську і Слов’янську: є постраждалі і руйнуванняФотоВідео

09:59

ЗСУ ліквідували російського окупанта з прізвищем М'ясінВідео

09:23

Гауляйтер захопленої Запоріжчини Балицький заявив про "сімейні обставини" і втік до КримуВідео

09:19

ЗСУ відсунули лінію фронту на півдні – розвідка БританіїВідео

08:55

Гороскоп на сьогодні, 31 серпня 2022: Близнюкам - сімейні проблеми, Стрільцям - борги, Водоліям - віщі сниВідео

08:31

В окупованому Криму спалахнула потужна пожежа: палає нафтобазаВідео

08:29

Війська РФ готуються до боїв за утримання Херсона і наступу у Донецькій області - ISWВідео

08:13

Реальний стратегічний наступ ЗСУ ми точно не пропустимоПогляд

08:00

Якщо Україна поверне Херсон, росіянам доведеться самим піти з ЗАЕС - Геннадій Рябцев

07:57

Місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку АЕС з Києва – ReutersВідео

07:20

ЗСУ розгромили 4 пункти управління росіян на півдні: 117 окупантів "пішли до Кобзона"Відео

06:40

У Харкові пряме влучання в житловий будинок: є постраждаліВідео

06:00

Чому ніхто не знає справжніх настроїв на окупованих територіяхПогляд

Реклама
05:53

Гороскоп на вересень-2022 для всіх: Козеріг буде навантажений, як віслюк, а Діві пощастить у коханніВідео

05:45

Армія України повинна звільнити свої землі і влаштувати військовий розгром військ Росії – ЖдановВідео

04:30

Гороскоп на вересень 2022: Близнюки стануть щасливчиками місяця

03:20

Найсмачніше та дуже корисне варення з обліпихи від застуди: 3 простих рецепта для здоров'яВідео

03:12

"А де шпагат?": Волочкову після поклонів у Держдумі висміяли в мережі

02:40

Сильні морози та постійні зливи: синоптик попередив про дуже холодну осіньВідео

02:05

Не контрнаступ, а "промацування": британський військовий експерт оцінив бої ЗСУ на Херсонщині

01:31

"На енергетичному етапі ми вже виграли": Макс Гордєєв розповів, коли закінчиться війна в УкраїніВідео

01:03

Ризикують нажити проблеми: 4 знаки зодіаку можуть чекати неприємності в повню 10 вересняВідео

00:51

Прикмети на 31 серпня: які 2 речі потрібно зробити в останній день літа, щоб залучити удачуВідео

00:03

Анна Богдан сильно схудла і показала результат

30 серпня, вівторок
23:39

Лілія Ребрик показала старших дочок

23:30

Помер Михайло Горбачов: всі подробиціВідео

23:19

Концерти Лободи в РФ: у Росії знову анонсують свою нездійсненну мрію

23:05

Гороскоп на вересень 2022 для Тельців: великі витрати, міцна любов і нова роботаВідео

23:04

Зеленський терміново звернувся до всіх жителів Криму з проханнямВідео

22:57

Тарас Тополя зізнався, чому покинув передову і чи повернеться туди

22:30

Роблять як нацисти: Невзоров помітив цікавий нюанс у діях путінських окупантів в Україні

22:24

"Вам треба бігти": Зеленський попередив російських окупантівВідео

21:54

Жодних прогнозів та оцінок дій ЗСУ: у Міноборони звернулися до експертів із закликомВідео

Реклама
21:52

"Мости всі розбиті, ні заїхати, ні виїхати": окупант розповів, що відбувається на ХерсонщиніВідео

21:34

Краса з великої літери: plus-size модель Ешлі Грем показала повністю оголене тіло без ретуші

21:30

Прикмети на вересень 2022: які 10 речей треба зробити в перший місяць осені, щоб ще рік була удачаВідео

21:05

Міст можуть дуже скоро знищити: таролог зробила прогноз про долю КримуВідео

21:02

Зірка Жіночого Кварталу похвалилася пружним бюстом у піджаку на голе тіло

20:39

Противне деко буде блищати: як відмити жир та нагар в духовці

20:39

Росіян відрізали від зброї і поповнення живої сили з Криму і лівого берега Дніпра – губернатор ХерсонщиниВідео

20:38

ЗСУ зупинили окупантів і перейшли до фази контрнаступу: ключові підсумки 6 місяців війниПогляд

20:16

США поставили Україні зброю для контрнаступу в Херсоні - CNNВідео

20:13

Окупанти в паніці перекидають колони військової техніки з Криму на ХерсонщинуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпень
Свята
День НезалежностіЯблучний СпасВихідні у вересніМаковія 2022
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти