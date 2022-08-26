"Українське серце розривається": Кулеба відреагував на заяву Папи Римського про вбивство Дугіної

В Україні відреагували на заяву Папи Римського про вбивство Дугіної / Колаж фото Reuters

Україна розчарована заявою Папи Римського Франциска про вбивство дочки ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Олександра Дугіна, який назвав її "невинною жертвою війни". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що це "було несправедливо". Це він сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Він додав, що у МЗС України навіть викликали нунція, що є "безпрецедентним" випадком.

"Скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо", - сказав Кулеба.

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Вбивство дочки Дугіна

Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дар'я. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.

Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.

В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.

У РФ заявили, що за два дні нібито "розслідували" вбивство дочки Дугіна. У ньому звинуватили жінку, яку називали українкою Вовк Наталією Павлівною і додали, що вона нібито була у складі полку "Азов".

У полку "Азов" відреагували на такі звинувачення і зазначили, що ця жінка не має ніякого відношення до полку.

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