"Українське серце розривається": Кулеба відреагував на заяву Папи Римського про вбивство Дугіної

У МЗС України викликали нунція, що є безпрецендентним випадком.
Україна розчарована заявою Папи Римського Франциска про вбивство дочки ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Олександра Дугіна, який назвав її "невинною жертвою війни". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що це "було несправедливо". Це він сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.
Він додав, що у МЗС України навіть викликали нунція, що є "безпрецедентним" випадком.
"Скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо", - сказав Кулеба.
Вбивство дочки Дугіна
Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дар'я. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.
Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.
На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.
В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.
Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.
У РФ заявили, що за два дні нібито "розслідували" вбивство дочки Дугіна. У ньому звинуватили жінку, яку називали українкою Вовк Наталією Павлівною і додали, що вона нібито була у складі полку "Азов".
У полку "Азов" відреагували на такі звинувачення і зазначили, що ця жінка не має ніякого відношення до полку.
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