УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Українське серце розривається": Кулеба відреагував на заяву Папи Римського про вбивство Дугіної

26 серпня 2022, 04:15

У МЗС України викликали нунція, що є безпрецендентним випадком.

Папа Римский, Дмитрий Кулеба
В Україні відреагували на заяву Папи Римського про вбивство Дугіної / Колаж фото Reuters

Україна розчарована заявою Папи Римського Франциска про вбивство дочки ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Олександра Дугіна, який назвав її "невинною жертвою війни". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що це "було несправедливо". Це він сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Він додав, що у МЗС України навіть викликали нунція, що є "безпрецедентним" випадком.

"Скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо", - сказав Кулеба.

Видео дня

Вбивство дочки Дугіна

Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дар'я. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.

Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.

В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.

У РФ заявили, що за два дні нібито "розслідували" вбивство дочки Дугіна. У ньому звинуватили жінку, яку називали українкою Вовк Наталією Павлівною і додали, що вона нібито була у складі полку "Азов".

У полку "Азов" відреагували на такі звинувачення і зазначили, що ця жінка не має ніякого відношення до полку.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення Олександр Дугін
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

05:00

Путін зібрав сотні одиниць авіації біля кордонів України, бо боїться контрнаступу ЗСУ – експерт

04:41

Як правильно підготувати дитину до школи та чи віддавати у шість років поради батькам

04:15

"Українське серце розривається": Кулеба відреагував на заяву Папи Римського про вбивство ДугіноїВідео

03:50

У моду на осінь 2022 входить дивовижна зачіска, яку можна зробити за 1 хвилинуФото

03:20

Ідеальна закуска з лаваша з простою начинкою: найсмачніший рецептВідео

Реклама
03:10

Африканська спека атакує: синоптик назвала найспекотніший деньВідео

02:33

48-річна Пенелопа Крус виставила затягнуті в латекс принади на обкладинці іменитого глянцю

02:02

"І її споїти вирішила": Волочкова показала рідкісне фото з мамою

01:35

Як відбілити гумову підошву кросівок: 5 простих порад, які зекономлять ваш час

01:04

Гороскоп на тиждень 29 серпня - 4 вересня: Овнам – удача в грошах, Скорпіонам – радісна зустріч, Стрільцям - сваркиВідео

00:51

Прикмети на 26 серпня: названо 5 заборон, які не можна порушуватиВідео

25 серпня, четвер
23:52

"Криворукі дебіли": Арестович різко висловився щодо трагедії в ЧаплиномуВідео

23:24

Зеленський щодо ситуації на ЗАЕС: сьогодні вдалося уникнути ядерної катастрофиВідео

22:55

Експерт пояснив, чи вдасться Росії завдати одномоментного ракетного ударуВідео

22:42

Розмова Зеленського і Байдена: про що домовилися президентиВідео

22:26

ЗСУ взяли під контроль всю логістику військ РФ на півдні: окупанти не можуть перейти в наступВідео

22:15

"Заподіяти біль" не вдалося: торгівля Росії з США дає більше мільярда на місяцьВідео

22:05

Киянку-мовчунку Ганну Сєдокову депортують з РФ

21:52

Українців закликали евакуюватися ще з одного містаВідео

21:38

У Байдена присвоять назву місії в Україні та призначать генерала - WSJВідео

Реклама
21:34

Перевів 60 млн доларів на ЗСУ: Астаф'єва показала чоловіка, який крупно допоміг українській арміїВідео

21:25

У мережі з'явилося фото сурогатної матері дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна

21:21

Залужний наказав не відправляти на передову гурт "Антитіла"

21:19

Країна ЄС може передати Україні свої ППО: натомість збираються взяти Залізний купол – ForbesВідео

20:54

Плюс 137 тисяч: навіщо Путін збільшує армію?Погляд

20:48

Скандальне рішення: Гаага домагається скасування санкцій проти РФ

20:43

Любов переможе зло: боєць ЗСУ увірвався в прямий ефір і покликав відому українську телеведучу заміжВідео

20:40

Лицемірство Лукашенка на межі скотстваПогляд

20:21

Навколо Запорізької АЕС можуть створити демілітаризовану зону - пропозиція Держдепу СШАВідео

20:18

Стане татом Вєрки: Олексій Арестович позалицявся до мами Сердючки на концертіВідео

20:15

У Євросоюзі вигадали, чим замінити "візовий бан" для росіянВідео

20:10

Прикмети на 27 серпня: які 5 речей не можна робити, щоб не потрапити в неприємностіВідео

20:09

Байден терміново зателефонував Зеленському: перші подробиціВідео

19:43

Війська РФ атакували ЗСУ на декількох напрямках і отримали удар у відповідь – ГенштабВідео

19:39

Шикарні готелі та побачення: ЗМІ з'ясували нові подробиці особистого життя доньки Путіна

19:28

Краще не переходити їм дорогу: 4 знаки зодіаку, які ненавидять найсильнішеВідео

19:24

Гучний скандал: в ООН "прирівняли" Україну до Росії після удару в ЧаплиномуВідео

19:14

У Києві перейменували 95 вулиць, проспектів та площ: які з'явились назви

19:13

Розпад Росії вкладеться в десять роківПогляд

19:04

Гороскоп на завтра, 26 серпня 2022: Левам - щастя в любові, Козерогам - заздрість, Рибам - пліткиВідео

Реклама
18:48

У День народження Горбунова Катя Осадча зробила чоловікові незвичайне побажання

18:42

Росія знову випрошує в України перемовини - хочуть "говорити" в будь-яких форматахВідео

18:30

Налетять потужні зливи і похолодає: синоптики назвали дату зміни погоди в УкраїніВідео

18:27

"Панаєхалі": в Одесі охоронець пологового напав на чоловіка з дитиною через українську мову

18:25

Ретроградити не буде: 3 знакам потужно пощастить в ретроградний Меркурій у вересні 2022Відео

17:44

Прикмети на 28 серпня: які 8 заборон не можна порушувати на Успіння Пресвятої БогородиціВідео

17:40

Армія України завдала нових ударів по Антонівському мосту та військовим об'єктам РФ на ХерсонщиніВідео

17:22

Перейшов на бік зла: "Залізна людина" Роберт Дауні-молодший підтримав Росію

17:17

Будуть спеціальні військові заходи: експерт припустив, як можуть звільнити ЗАЕСВідео

16:52

Запорізьку АЕС вперше в історії повністю відключили від електромережі - ЕнергоатомВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодніГороскоп на завтра
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти