У Туреччині перекинувся автобус з туристами, багато постраждалих

За фактом ДТП розпочато розслідування. За попередньою інформацією, аварія сталася через порушення смуги руху одним з транспортних засобів.
У Туреччині в результаті аварії за участю пасажирського автобуса, постраждали 13 осіб, вони доставлені в місцеві лікарні, повідомляє CNN Türk.
"Лобове зіткнення мікроавтобуса з легковиком, що сталося на 5-му кілометрі траси Сиверек-Чермик, призвело до того, що автобус перекинувся. 13 осіб постраждали", - повідомляє телеканал.
Постраждалих каретами швидкої допомоги доставили до Сіверекської державної лікарні.
За фактом ДТП розпочато розслідування. За попередньою інформацією, аварія трапилась через порушення смуги руху одним з транспортних засобів.
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Нагадаємо, на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Хватів Золочівського району Львівської області, у неділю, 30 січня, перекинувся рейсовий автобус"Харків-Слупськ".
Раніше Главред писав про те, що недалеко від міста Львова в селі Сокільники стався моторошний випадок - з вантажівки МАЗ вилетіла арматура і розбила пасажирці, що їхала в зустрічному авто, голову.
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