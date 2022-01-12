Вигорів повністю: на Дніпропетровщині на ходу загорівся автобус з пасажирами

Люди встигли самостійно покинути палаючий транспортний засіб.
На Дніпропетровщині згорів автобус, яким добиралися на роботу 8 пасажирів-робітників. Вони встигли вчасно вискочити з транспортного засобу, ніхто не постраждав.
Інцидент стався неподалік від селища Росішки близько 7:30 ранку у середу, 12 січня, повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Пожежа виникла у моторному відсіку під час руху. Коли на місце події прибули рятувальники, вогонь уже охопив весь салон автобуса.
Транспортний засіб є власністю одного з місцевих підприємств і був призначений для перевезення робітників.
"На момент виникнення займання в салоні перебували 8 осіб, які самостійно покинули палаючу автівку до прибуття вогнеборців", – зазначили у ДСНС.
Також раніше під Києвом загорівся готельний комплекс з людьми. Більшість людей, які перебували у приміщення, встигли самостійно покинути палаючу будівлю, двох довелося рятувати пожежникам.
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