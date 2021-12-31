Як працюватиме транспорт у Києві на Новий рік 2022 - метро, автобуси, фунікулер

31 грудня 2021 року у Києві закриють низку станцій метро / УНІАН

В новорічну ніч, 31 грудня, у Києві можливе закриття кількох центральних станцій метрополітену.

Як повідомляє пресцентр КМДА, таким чином намагатимуться уникнути скупчення великої кількості пасажирів.

"Для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах 31 грудня, 1 січня і 7 січня в разі необхідності в залежності від пасажиропотоку можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро", - йдеться у повідомленні.

Які станції метро можуть закрити в Києві 31 грудня 2021

Золоті ворота;

Контрактова площа;

Поштова площа;

Хрещатик;

Майдан Незалежності.

Як працюватиме транспорт у Києві на Новий рік 2022

У ніч з 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року буде продовжено на дві години роботу столичного метрополітену та міського наземного пасажирського транспорту загального користування. Київський фунікулер працюватиме цілодобово.

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Як повідомляв Главред, в новорічну ніч ціни на таксі у Києві злетять на 25-50%, а найдешевша поїздка коштуватиме 300 гривень. Причина підвищення цін на таксі - підвищений попит.

Ціна на таксі залежатиме від кількості клієнтів. Чим їх менше - тим дорожче. Прогнозується, що доїхати на таксі з лівого берега в центр міста коштуватиме щонайменше 600 гривень. При цьому на знижки в новорічну ніч розраховувати не варто.

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