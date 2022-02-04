Під Львовом арматура відірвалася від вантажівки та пробила голову жінці

Біля Львова арматура відірвалася від вантажівки і влетіла в голову жінці / Нацполіція

Неподалік від міста Львову в селі Сокільники стався моторошний випадок - з вантажівки МАЗ вилетіла арматура і розбила пасажирці, яка їхала в зустрічному авто, голову, передаває пресслужба поліції Львівщини.

"Як попередньо встановили правоохоронці, з автопоїзда "МАЗ" під час руху поривом вітру зірвало тент. Конструкція впала на автомобіль Рено Кенго, який рухався назустріч, розбила Вітрове скло і травмувала пасажирку легковика", — йдеться в повідомленні.

За кермом вантажівки перебував 22-річний житель Яворівського району, а легковиком керував 56-річний житель міста Городок Львівського району.

Постраждалій жительці 53 роки. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – - до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років.

Нагадаємо, на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Хватів Золочівського району Львівської області, у неділю, 30 січня, перекинувся рейсовий автобус "Харків-Слупськ".

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