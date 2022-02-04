УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Під Львовом арматура відірвалася від вантажівки та пробила голову жінці

4 лютого 2022, 18:37

За кермом вантажівки перебував 22-річний житель Яворівського району, а легковиком керував 56-річний житель міста Городок Львівського району.

false
Біля Львова арматура відірвалася від вантажівки і влетіла в голову жінці / Нацполіція

Неподалік від міста Львову в селі Сокільники стався моторошний випадок - з вантажівки МАЗ вилетіла арматура і розбила пасажирці, яка їхала в зустрічному авто, голову, передаває пресслужба поліції Львівщини.

"Як попередньо встановили правоохоронці, з автопоїзда "МАЗ" під час руху поривом вітру зірвало тент. Конструкція впала на автомобіль Рено Кенго, який рухався назустріч, розбила Вітрове скло і травмувала пасажирку легковика", — йдеться в повідомленні.

За кермом вантажівки перебував 22-річний житель Яворівського району, а легковиком керував 56-річний житель міста Городок Львівського району.

Постраждалій жительці 53 роки. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

false

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – - до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років.

Нагадаємо, на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Хватів Золочівського району Львівської області, у неділю, 30 січня, перекинувся рейсовий автобус "Харків-Слупськ".

Читайте також:

viber
Львівська область вантажоперевезення
Зараз ви переглядаєте новину «Під Львовом арматура відірвалася від вантажівки та пробила голову жінці». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2022: Дівам – підступи недругів, Козерогам – труднощі, Водоліям - спокусиГороскоп на сьогодні, 1 лютого 2022: Дівам – підступи недругів, Козерогам – труднощі, Водоліям - спокуси Фатальні красуні: топ-4 знака гороскопу, перед якими складно встоятиФатальні красуні: топ-4 знака гороскопу, перед якими складно встояти Арктичні холоди і снігопади: народний синоптик дав прогноз на лютийАрктичні холоди і снігопади: народний синоптик дав прогноз на лютий Фінансовий гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Левам - інтриги недругів, Дівам - великий куш, Рибам - крадіжкаФінансовий гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Левам - інтриги недругів, Дівам - великий куш, Рибам - крадіжка Посівний календар на лютий 2022: кращі дні для садово-городніх робітПосівний календар на лютий 2022: кращі дні для садово-городніх робіт
19:24

У Луцьку встановлено романтичний рекорд: пенсіонер 781 раз за рік зізнався у коханні

19:08

Глава МЗС вперше відреагував на скандальне відео з Трухіним

19:08

Як приправи і спеції впливають на людське лібідо - відповідь психотерапевта

19:07

Гороскоп на завтра, 5 лютого 2022: Дівам - вороги, Скорпіонам - доленосна зустріч, Козерогам - вигодаВідео

18:49

Дівчата у Запоріжжі влаштували диско-караоке: сусідам не сподобалися пісні і вони викликали поліцію

Реклама
18:45

Світ навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров розкриє секрети племені "мисливців за головами"

18:41

Як на Грузію в 2008-му: у Польщі не виключають нападу РФ на Україну під час ОлімпіадиВідео

18:37

Під Львовом арматура відірвалася від вантажівки та пробила голову жінці

18:31

Українці отримають ще одну безкоштовну медпослугуВідео

18:07

Казкова удача і здійснення бажань: 3 знакам зодіаку нереально пощастить на вихіднихВідео

18:02

"Думайте про те, що їсте": Клопотенко "просвітив" українців у питаннях правильного харчування

17:52

Оголена Надія Мейхер ледь прикрила груди пшеничним колоссям

17:50

"Горілка з чашки опинилася в пляшечці": в Одеській області мати нагодувала немовля сумішшю з самогономВідео

17:35

Загорнув поліетиленовий пакет і прикопав, а мати мовчала: у Донецьку вітчим убив 3-річного хлопчика

17:00

Прикмети на 6 лютого: що не можна робити в день Ксенії і як не потрапити в бідуВідео

16:55

"Напад України" і сценарій військового вторгнення Росії: у Британії заявили про нові плани Москви

16:30

Путін заснув під час виходу української збірної на Олімпіаді-2022: відеоВідео

16:20

Податкова заборгованість на підприємствах групи "Метінвест" відсутня - документиФото

15:50

Найгарніший манікюр на День Валентина 2022, що змусить серце битися сильнішеФото

15:42

"Велике будівництво" нової дороги до Одеського порту відбувається у режимі nonstopВідео

Реклама
15:39

Фіналіст Голос.Діти та Лія Меладзе: що глядачі побачать у третьому випуску шоу Голос країни-12Відео

15:35

Топ-візити серйозно знижують виклики безпеки і сплутують карти Кремля - КулебаВідео

15:10

Хурма з кісточки вдома - це реально: як виростити дерево та отримати врожайВідео

14:44

У два рази дорожче, ніж на початку 2021-го: ціни на цукор в Україні знову "рвонули" вгоруВідео

14:15

Хірург пояснив, коли людині можуть відмовити в проведенні пластичної операції

14:04

"Ви лякаєте людей": охоронець ТЦ в Одесі виставив за двері дівчину з ДЦПВідео

14:02

У "дію" додали функцію передачі техпаспорта іншій людині

14:01

Паливо по 40 грн: в Україні злетіли ціни на бензин і дизельВідео

13:50

Бійня в Дніпрі: мати нацгвардійця Рябчука виїхала у РФВідео

13:27

Хто не піде в армію в 2022 році: перелік звільнених українцівВідео

13:26

У Путіна назвали головну умову для зустрічі з ЗеленськимВідео

13:19

Заговорив ребусами та чіплявся до "дівчинки": Тищенко потрапив у халепу, виступаючи в КиїврадіВідео

12:57

Волкер пояснив, чому Путін зволікає з вторгненням в УкраїнуВідео

12:45

"Захоплений вашою витівкою": журналіст Невзоров підтримав Данилко в скандалі з піснею про БандеруВідео

12:34

Нацгвардієць, який влаштував криваву бійню на Південмаші, відмовився від своїх свідченьВідео

12:29

Зеленський погодився зустрітися з Путіним у Туреччині - ЕрдоганВідео

12:20

Угорщина заблокувала приєднання України до кіберцентру при НАТО

12:16

"Залякування не працює": Кулеба пояснив програш стратегії РФВідео

12:16

Буханець за 25,95 грн: в Україні ціни на хліб побили п'ятирічний рекордВідео

12:02

"Дітей у мене не буде, видалили всі органи": українка звинуватила лікаря в недбалості

Реклама
11:54

ЗВТ з Туреччиною: міністр інфраструктури розкрив подробиці

11:41

"Схожа на Моніку Беллуччі": старша дочка Полякової знялася у "дорослій" фотосесії

11:17

Боєць ЗСУ "підірвав" мережу потужним співом треку "Брати українці"

11:15

У США розкрили сценарій вступу України до НАТО без розв'язання питання щодо Донбасу

11:11

ПриватБанк блокує рахунки клієнтів: вимагають йти у відділення з документами

11:01

Сучасна альтернатива хірургії – у боротьбі з раком простати новости компании

10:31

YouTube заблокував канали угруповань "ЛНР" і "ДНР"

10:30

Youtube видалив канали Перший незалежний і UkrLive, але вони вже створили нові акаунти

10:29

Любовний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Ракам – велика сварка, Терезам - суперники, Дівам - щастя в любовіВідео

10:26

Мінські угоди на умовах РФ не можуть бути виконані - Кулеба

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти