На Запоріжжі перекинувся автобус із 20 дітьми

Діти їхали на спортивні змагання.
На Запоріжжі у Васильківському районі перекинувся мікроавтобус, яким добиралися на змагання діти-спортсмени.
У салоні на момент ДТП перебували 20 дітей 9-10 років і п’ятеро дорослих, повідомляє поліція Запорізької області.
Неповнолітніх на змагання супроводжували троє батьків і тренер. Зазначається, що під час ДТП ніхто з підлітків-спортсменів не постраждав. Тільки пізніше після аварії до лікарні звернувся тренер – у нього була травма голови.
Пасажири покинули місце аварії самостійно, поїхавши на попутному транспорті.
В поліції зазначають, що патрульні самі виявили на узбіччі маршрутку, яка перекинулася. На той момент пасажири уже покинули місце аварії – біля авто перебував лише водій.
"Слідчим вже розпочато кримінальне провадження, відкрите за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу", – йдеться у повідомленні.
Також правоохоронці склали адмінпротокол на власника фірми-перевізника.
Нагадаємо, неподалік Одеси у селищі Великодолинському сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула жінка. 15 грудня о п’ятій годині ранку водій збив жінку на пішохідному переході і ще 20 метрів провіз її тіло на капоті.
Також раніше на Луганщині у ДТП потрапив пасажирський мікроавтобус. Автобус занесло на дорозі через ожеледь, він злетів у кювет і перевернувся. Внаслідок аварії загинув один пасажир, ще шестеро отримали тілесні ушкодження.
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