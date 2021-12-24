На Запоріжжі перекинувся автобус із 20 дітьми

На Запоріжжі перекинувся мікроавтобус, яким 20 підлітків їхали на змагання / Поліція Запорізької області

На Запоріжжі у Васильківському районі перекинувся мікроавтобус, яким добиралися на змагання діти-спортсмени.

У салоні на момент ДТП перебували 20 дітей 9-10 років і п’ятеро дорослих, повідомляє поліція Запорізької області.

Неповнолітніх на змагання супроводжували троє батьків і тренер. Зазначається, що під час ДТП ніхто з підлітків-спортсменів не постраждав. Тільки пізніше після аварії до лікарні звернувся тренер – у нього була травма голови.

Пасажири покинули місце аварії самостійно, поїхавши на попутному транспорті.

В поліції зазначають, що патрульні самі виявили на узбіччі маршрутку, яка перекинулася. На той момент пасажири уже покинули місце аварії – біля авто перебував лише водій.

Реклама

"Слідчим вже розпочато кримінальне провадження, відкрите за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу", – йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці склали адмінпротокол на власника фірми-перевізника.

Нагадаємо, неподалік Одеси у селищі Великодолинському сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула жінка. 15 грудня о п’ятій годині ранку водій збив жінку на пішохідному переході і ще 20 метрів провіз її тіло на капоті.

Також раніше на Луганщині у ДТП потрапив пасажирський мікроавтобус. Автобус занесло на дорозі через ожеледь, він злетів у кювет і перевернувся. Внаслідок аварії загинув один пасажир, ще шестеро отримали тілесні ушкодження.

Читайте також: