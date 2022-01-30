Багато швидких і рятувальників: за ніч в Україні сталося дві моторошні ДТП, постраждали 26 людей

ДТП в Україні / pixabay

На трасі Київ-Чоп, поблизу с. Хватів Золочівського району Львівської області, у неділю, 30 січня, перекинувся рейсовий автобус "Харків-Слупськ".

Як повідомляє ДСНС України, ДТП сталася о 2:03. За даними рятувальників, автобус злетів у кювет і перекинувся. В аварії постраждали 14 осіб.

"Всіх з травмами госпіталізували в лікарню", - йдеться в повідомленні.

На місці аварії працювало 8 рятувальників та спецтехніка. Причини ДТП встановлюються поліцією.

Що стало причиною ДТП

У Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА уточнили, що за кермом автобуса перебував 33-річний житель Рівненської області. Транспорт рухався в напрямку Львова.

Реклама

Водій автобуса не впорався з керуванням, через що і сталася аварія. В автобусі перебували 40 осіб.

ДТП з автобусом

Крім того, 30 січня, сталася страшна ДТП за участю рейсового автобуса Харків – Щецин. В результаті постраждали 12 осіб.

Як повідомляє Труха Харків, за попередньою інформацією, до Луцька не доїхав автобус Харків - Щецин.

"10 осіб госпіталізували в лікарню і ще дві жінки знаходяться в реанімації", - повідомляють очевидці.

читайте такожНа Полтавщині дорогою до Києва перекинувся автобус з людьми, багато постраждалих

Водій автобуса заснув за кермом і не намагався запобігти ДТП.

Читайте також: