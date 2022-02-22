"Ми ж попереджали РФ": США підтримали зупинку сертифікації ПП2 і заявили про "власні заходи"

США готуються оголосити про "власні заходи", спрямовані проти Росії.
Сполучені Штати Америки підтримали зупинку Німеччиною сертифікації російського газопроводу Північний потік-2.
Про це написала у Twitter речниця Білого дому Джен Псакі. Вона наголосила, що президент Байден попереджав Росію про такі наслідки, якщо вона не припинить свої агресивні дії.
"Президент США (Джо Байден – ред.) ясно дав зрозуміти, що якщо Росія вторгнеться в Україну, ми будемо діяти разом з Німеччиною, щоб зробити так, що Північний потік-2 не просунеться далі. Ми тісно консультувалися з Німеччиною напередодні ввечері і вітаємо їхню заяву", – зазначила Псакі.
Також вона повідомила, що США сьогодні, 22 лютого, також оголосять "про власні заходи".
Зупинка сертифікації Північного потоку-2
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 лютого на тлі ситуації з визнанням Росією "ЛДНР" звернувся до Мінекономіки країни з метою відкликати у німецького регулятора доповідь щодо забезпечення енергобезпеки. Такий крок блокує подальшу сертифікацію Північного потоку-2 і введення до експлуатації трубопроводу Газпрому.
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв зробив заяву про те, що рішення Берліна щодо зупинки процедури сертифікації Північного потоку-2, мовляв, призведе до посилення газової кризи у Європі. Країни ЄС, як стверджують у Москві, купуватимуть паливо за ціною в 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.
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