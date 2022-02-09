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У США відмовилися від запровадження термінових санкцій проти Північного потоку-2: у чому причина

9 лютого 2022, 06:39

Спікер Білого дому Джен Псакі зазначила, що санкції проти СП-2 ефективніші в якості загрози. У цьому питанні є розбіжності з політиками в Конгресі.

Північний потік 2, СП 2, Джен Псакі
Підхід з негайними санкціями проти СП-2 навряд чи спрацює, заявила Джен Псакі / Колаж Reuters

В Адміністрації президента США Джо Байдена поки не бачать необхідності у запровадженні негайних санкцій проти газопроводу Північний потік-2.

Як заявила під час брифінгу спікер Білого дому Джен Псакі, така міра більш ефективна в якості загрози.

"Ми вважаємо це важелем впливу. Тому ми йдемо цим шляхом і не думаємо, що підхід (з негайними санкціями) спрацює", – пояснила Псакі.

При цьому вона підкреслила, що в даному питанні у Білого дому є розбіжності з деякими політиками в Конгресі, які виступають за якнайшвидше запровадження обмежувальних заходів.

Як повідомляв Главред, днями радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що газопровід Північний потік-2 не працюватиме ще кілька місяців.

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Салліван додав, що якщо відбудеться гіпотетичне вторгнення Росії в Україну, то Північний потік-2 ніколи не буде введений в експлуатацію.

У свою чергу, німецький посол в США Емілі Хабер заявила, що Росія змушена буде заплатити ціну, якщо піде на військове вторгнення в Україну або буде використовувати газ в якості політичної зброї проти Європи. Канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава МЗС Анналена Бербок будуть готові розглянути будь-які санкції щодо Москви, включаючи обмеження щодо Північного потоку-2.

Ситуація із запуском Північного потоку-2

Трубопровід Газпрому Північний потік-2 був добудований у вересні минулого року. Сертифікація компанії-оператора газопроводу почалася в листопаді, проте її призупинили через те, що структура власності проекту не відповідає вимогам німецького та європейського законодавства. У першому півріччі 2022 року процедура завершена не буде.

Берлін поставив умову Газпрому: для продовження сертифікації росіяни в рамках німецького правового поля повинні створити нову компанію, якій слід віддати у власність частину трубопроводу СП-2, прокладену територією Німеччини.

26 січня в Nord Stream 2 AG заявили, що компанія створила юридичну особу Gas for Europe GmbH, як того вимагала Німеччина. Однак, як підкреслили в Берліні, сертифікація СП-2 відновиться лише тоді, коли ця компанія отримає право власності на німецьку ділянку трубопроводу.

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