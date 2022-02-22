Ціна на газ у Європі по 2000 євро: РФ вибухнула погрозою через зупинку ПП-2

Вже незабаром Європа платитиме по 2 тисячі доларів за газ - Медведєв / Колаж Reuters

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв зробив заяву про те, що рішення Берліна щодо зупинки процедури сертифікації Північного потоку-2, мовляв, призведе до посилення газової кризи у Європі. Країни ЄС, як стверджують у Москві, купуватимуть паливо за ціною в 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

У своєму Twitter-акаунті він, коментуючи заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца про рішення Берліна зупинити ПП-2, написав, що така ситуація, за логікою Москви, повинна призвести до купівлі країнами Європи газу за ціною в 2 000 доларів за 1 тисячу кубометрів.

читайте такожЗаяви Путіна і Шольца щодо ПП-2 і транзиту через Україну: у Європі впала ціна на газ"Канцлер ФРН Олаф Шольц доручив зупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2". Ласкаво просимо в новий світ, в якому вже незабаром європейці платитимуть 2000 євро за тисячу кубів газу!"- підкреслив Дмитро Медведєв.

Нагадавши, ціна на газ у Європі у вівторок, 22 лютого, зросла більш ніж на 10%. Наразі вона становить понад 910 доларів за тисячу кубічних метрів палива.

Газова криза у Європі і зупинка Північного потоку-2

У країнах Європи з літа минулого року триває газова криза. ЄС зіткнувся з дефіцитом газу, через що ціни на паливо злетіли і декілька разів досягали рекордних показників. Новий абсолютний рекорд було зафіксовано в грудні 2021 року, коли ціна перевищила позначку в 2000 доларів за тисячу кубометрів газу.

Реклама

Пізніше ціни відносно стабілізувалися на тлі постачання скрапленого природного газу до Європи з США.

Незважаючи на дефіцит газу у Європі, Росія не поспішає збільшувати обсяги транспортування палива через Україну, оскільки очікує на запуск свого газопроводу Північний потік-2, яким паливо має піти в обхід української території.

Євросоюз та Україна вважають, що Газпром влаштував газовий шантаж Європи.

22 лютого на тлі подій, пов'язаних з визнанням Росією "ЛДНР" на окупованому Донбасі, канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив заяву про те, що Берлін зупиняє сертифікацію газопроводу Північний потік-2.

Главред рекомендує: