Просуваються далі: в ISW розповіли про нові успіхи ЗСУ в Курській області

ЗСУ продовжують просуватися на схід від Веселого у Курській області РФ. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ЗСУ просунулися далі на північному боці виступу та продовжили наступ у цьому районі протягом 19 вересня. Окрім того, українські сили нещодавно просунулися на південний схід від Шептуховки та на південний схід від Найдьонова.

Додаткові супутникові знімки за 19 вересня показують, що тривають пожежі на 107-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії в Торопці Тверської області після удару українських безпілотників 18 вересня.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.