Просуваються далі: в ISW розповіли про нові успіхи ЗСУ в Курській області

В Торопці Тверської області РФ досі тривають пожежі.

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Операція ЗСУ в Курській області / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ISW

ЗСУ продовжують просуватися на схід від Веселого у Курській області РФ. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ЗСУ просунулися далі на північному боці виступу та продовжили наступ у цьому районі протягом 19 вересня. Окрім того, українські сили нещодавно просунулися на південний схід від Шептуховки та на південний схід від Найдьонова.

"Українські сили атакували поблизу Любимівки, Обухівки (на південний схід від Коренєво та на схід від Снагоста), Крем’яного (на схід від Коренєво) та Борків (на південний схід від Суджі)", - додали американські аналітики. відео дня

Додаткові супутникові знімки за 19 вересня показують, що тривають пожежі на 107-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії в Торопці Тверської області після удару українських безпілотників 18 вересня.

Бої в Курській області / фото: ISW

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, армія країни-агресорки Росії перекидає техніку з Херсонського напрямку до Курської області. Це говорить про брак озброєння на Курському напрямку, який намагаються заповнити за рахунок менш активних напрямків.

19 вересня також стало відомо, що ЗСУ на території Курської області продовжили штурм Глушківського району, а також просунулися на схід від Краснооктябрьского, що на південний захід від Коренево.

Представник комендатури ЗСУ на Курщині Олексій Дмитрашковський повідомляв, що українські захисники зупинили наступ російських військ у Курській області. Частина території регіону залишається під контролем України.

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