У США заради сімейної прогулянки Венса підняли рівень води в річці - The Guardian

Анна Ярославська
7 серпня 2025, 09:23
17
Зазвичай модифікації відтоків річок відбуваються для громадських заходів на воді або проведення навчання для рятувальників.
Джей Ді Венс
Джей Ді Венс потрапив у скандал через прогулянку на каное / Колаж: Главред, фото: instagram.com/jdvance

Коротко:

  • На початку серпня Джей Ді Венс катався на каное річкою Літл-Майамі
  • Команда віцепрезидента запросила підвищення рівня води в річці
  • Ситуація викликала обурення в суспільстві

Команда чинного віцепрезидента США Джей Ді Венса на день народження попросила інженерний корпус армії підняти рівень води в річці в Огайо, щоб забезпечити прогулянку на човні для високопоставленого чиновника. Ця ситуація викликала обурення і негативну реакцію в суспільстві.

Джей Ді Венс святкував свій 41-й день народження 2 серпня. Цього дня його помітили на південному заході Огайо. Він катався на каное річкою Літл-Майамі, пише The Guardian.

відео дня

Інженерний корпус армії США (USACE) заявив, що отримав запит від Секретної служби США. Він був зроблений нібито з метою "підтримки безпечної навігації" охорони віцепрезидента під час його прогулянки річкою.

Водночас The Guardian отримало інформацію від обізнаного джерела про те, що незвичайний запит до USACE було подано не лише для підтримки безпеки віцепрезидента. Джерело запевняє, що це було також зроблено з метою створення "ідеальних умов для каякінгу".

Варто зазначити, що журналісти не змогли підтвердити цю інформацію.

"Ця новина викликає питання про те, чи використовував офіс Венса ресурси державної інфраструктури для особистого відпочинку в той час, коли адміністрація Трампа скоротила мільярди доларів іноземної допомоги, наукових досліджень і державних робочих місць у рамках своєї кампанії з підвищення "ефективності", - йдеться в матеріалі.

Рівень води в річці насправді підвищився

Загальнодоступні дані Геологічної служби США (USGS) справді підтверджують раптове підвищення і зниження рівня води в місцевій річці на початку серпня - тоді, коли Джей Ді Венса помітили на річковій прогулянці.

Зазвичай випадки модифікації відтоків річок для громадського користування відбуваються, наприклад, для громадських заходів на воді або проведення навчання для рятувальників.

Реакція суспільства

Адвокат з питань етики Річард Пейнтер, який працював в адміністрації Джорджа Буша-молодшого, назвав такі дії "обурливими" та "лицемірними", особливо з огляду на те, що скорочення адміністрації призвели до різкого скорочення Служби національних парків.

Колишній спеціальний радник Білого дому з питань етики та урядової реформи Норм Айзен розповів, що за часів президентства Обами отримував різноманітні запити, однак подібного не бачив. Він наголосив, що ніколи б не дозволив таких дій, оскільки це створює думку про "особливе ставлення" до президента США.

Signalgate у США - головне

Як писав Главред, раніше у США розгорівся скандал із листуванням у Signal. 26 березня журналіст The Atlantic опублікував листування членів адміністрації президента США Дональда Трампа, в якому обговорювалися удари по Ємену. Листування, що відбулося за півгодини до вильоту винищувачів, включало точний час атак, запуск F-18, дронів MQ-9 і використання ракет Tomahawk.

Скандал отримав назву "Signalgate" - учасники чату включали віцепрезидента Венса, держсекретаря Рубіо, главу Пентагону Хегсета та інших.

Високопоставлені чиновники адміністрації Трампа намагалися заперечувати серйозність витоку інформації, але видання вийшло з новою публікацією, надаючи доступ до скріншотів листування. Майк Волтц визнав свою відповідальність за інцидент, і Дональд Трамп підтримав його, заявивши, що той "засвоїв урок".

Кілька людей з оточення президента США Дональда Трампа запропонували йому звільнити радника з нацбезпеки Майка Волца. Президент погодився, що Волтц припустився помилки.

1 травня стало відомо, що радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц залишить посаду в Білому домі. У відставку також піде його заступник Алекс Вонг.

Інші новини:

Дефіцит газу взимку: українцям сказали, чи варто готуватись до найгіршого

Дефіцит газу взимку: українцям сказали, чи варто готуватись до найгіршого

09:33Україна
Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

08:34Світ
Путін націлився на Херсон: у CNN розкрили загрозу для міста найближчим часом

Путін націлився на Херсон: у CNN розкрили загрозу для міста найближчим часом

07:52Війна
В Україні перейменують ще дві області - вже відомі їх нові назви та дата

В Україні перейменують ще дві області - вже відомі їх нові назви та дата

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 7 серпня: Бикам - зрив планів, Кроликам - виснаження

Китайський гороскоп на сьогодні 7 серпня: Бикам - зрив планів, Кроликам - виснаження

Жовто-блакитний прапор ніколи не був офіційним в Україні - історик розкрив секрет

Жовто-блакитний прапор ніколи не був офіційним в Україні - історик розкрив секрет

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

