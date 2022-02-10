Росія і Білорусь розпочали спільні військові навчання поблизу кордону України: карта

Росія і Білорусь проводять військові навчання біля кордону України / Reuters

У Білорусі у четвер, 10 лютого, стартували російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022".

До навчань залучили органи управління, підрозділи і військові частини Східного військового округу РФ, повідомляє Міноборони Росії.

Триватимуть навчання до 20 лютого. При цьому у російському оборонному відомстві зазначають, що метою таких заходів є відпрацювати завдання "щодо припинення та відображення зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, протидії тероризму і захисту інтересів Союзної держави".

"Під час навчання виконуються заходи щодо посилення охорони Державного кордону для припинення проникнення озброєних груп бойовиків, перекриття каналів доставки зброї та боєприпасів, пошуку, блокування, знищення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп умовного супротивника", – йдеться у повідомленні.

Війська виконуватимуть практичні завдання на наступних полігонах у Білорусі:

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Доманівський,

Гозький,

Обуз-Леснівський,

Брестський,

Осиповичський.

Також навчання відбуватимуться на окремих ділянках території Білорусі і на аеродромах Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

Ілюстрація Міноборони Росії

Російські військові біля українського кордону

Раніше американські журналісти видань The Washington Post і журналісти New York Times з посиланням на офіційних осіб США повідомили, що розвідка Сполучених Штатів зафіксувала дані про новий сценарій Росії щодо військового вторгнення в Україну. Зазначається, що Москва планує використовувати фейкові відеоматеріали з нібито "нападом українців" на російськомовних на сході української держави і на території Росії.

Також The Washington Post повідомляв, що Росія стягнула до українського кордону уже 70% необхідної кількості військових для можливого повномасштабного вторгнення. До вторгнення готові вже понад 62 тисячі військовослужбовців з тактичних груп російських батальйонів.

У Росії заявили, що готові відвести війська, якщо Захід і Київ підуть на поступки Москві. Для зниження градусу напруженості біля українського кордону РФ вимагає припинення спільних навчань ЗСУ та НАТО, постачань Україні озброєнь, виведення з території держави військових радників та інструкторів Заходу, відмови Києва від вступу до НАТО і обрання позаблокового статусу. При цьому Альянс нібито має скасувати свою політику "відкритих дверей".

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