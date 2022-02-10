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Війська біля кордонів України: Зеленський назвав мету РФ і оцінив ризик вторгнення

10 лютого 2022, 10:41

Скупчення військ біля кордонів - це психологічний тиск, впевнений президент.

Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський прокоментував перспективи роботи бізнесу в умовах скупчення військ РФ біля кордонів України.

Як підкреслив він в ході зустрічі з представниками ділових кіл - членами Європейської бізнес-асоціації, в даний час в Україні відсутні перешкоди в контексті безпеки, які заважали б бізнесу працювати, повідомляється на сайті глави держави.

"Накопичення військ біля кордонів - це психологічний тиск з боку наших сусідів. Ми нічого нового в цьому не бачимо. Що стосується ризиків - ризики є і не закінчуються з 2014 року. Питання в градусі цих ризиків і як ми на них реагуємо", – сказав глава держави.

Президент підкреслив, що Україна робить все можливе, щоб посилити свою обороноздатність і мати можливість відреагувати на будь-який розвиток подій, і що в країні є "достатньо сил і озброєння, щоб гідно захищати нашу державу без залучення кого б то не було, крім військових".

Водночас міжнародні партнери та союзники також активізували свою діяльність з підтримки України, з чим пов'язана велика кількість візитів світових лідерів.

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Тому, як зазначив глава держави, питання безпеки не повинно впливати на життєдіяльність країни. Президент підкреслив, що економічна ситуація в Україні в даний час стабільна, що відбивається на зміцненні гривні.

"Всі розуміють, який у нас сусід, але це не повинно впливати на економіку", – переконаний Зеленський.

Учасники зустрічі обговорили низку важливих питань життєдіяльності країни і, зокрема, сфери бізнесу.

Загроза вторгнення РФ

Раніше Зеленський провів розмову з новообраним головою Європарламенту Робертою Метсолою.

Глава держави додав, що в ході бесіди подякував їй за незмінну підтримку України з боку Європарламенту в умовах загрози російській агресії.

"Продовжуємо взаємодію з метою реалізації європейських прагнень України", - підсумував Зеленський.

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Володимир Зеленський вторгнення Росії військова агресія РФ
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