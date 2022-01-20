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Зеленський закликав США терміново запровадити санкції проти РФ, після вторгнення вони не мають сенсу - Axios

20 січня 2022, 11:20

Справжнє стримування Росії означатиме запровадження негайних санкцій, щоби дати зрозуміти президенту Володимиру Путіну, що "із США не можна жартувати".

Зеленський
Зеленський закликав терміново запровадити санкції проти Росії / Фото president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність терміново запровадити санкції проти Росії. За його словами, після вторгнення РФ в Україну вони не матимуть жодного сенсу.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з американськими сенаторами, які відвідали Київ, пише Axios.

За даними видання, загальний тон зустрічі з Зеленським був "позитивним і теплим" попри розбіжності з приводу того, коли повинні бути запроваджені санкції.

"Президент (України, - ред.) ясно дав зрозуміти: санкції проти Північного потоку-2 повинні бути запроваджені зараз. Адже будь-які ймовірні санкції щодо Північного потоку-2 або інші обмеження будуть марними", - пише видання з посиланням на джерело, близьке до Зеленського.

Зазначається також, що Зеленський подякував сенаторам, які відвідали Україну, за їхню двопартійну підтримку. При цьому він заявив, що справжнє стримування означатиме запровадження негайних санкцій, щоби дати зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що "із США не можна жартувати".

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"Санкції, запроваджені після подальшої ескалації в кращому випадку нейтральні, а в гіршому - фактично "підбадьорюють Путіна", - додало джерело.

"Як давні сусіди, українці краще розуміють "російський менталітет". Путін не розуміє невизначених загроз. Слова "якщо" немає в його словнику, а є лише "так" і "ні", - додав Зеленський.

Як повідомляв Главред, 19 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже восьмий рік живе в стані війни і весь цей час існує загроза повномасштабного військового вторгнення з боку Росії. За його словами, країна готова до такого сценарію, однак намагається врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом. Ризик посилення воєнних дій не зріс, але посилився ажіотаж навколо ситуації. Українцям не слід піддаватися паніці й потрібно вірити у мир, сказав президент.

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Нагадаємо, 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві. Він заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни". При цьому Блінкен сподівається, що РФ зможе дотримуватися мирного шляху вирішення ситуації.

Також Блінкен на брифінгу в Києві заявив, що Сполучені Штати запропонували Росії два шляхи для врегулювання ситуації навколо України. Зокрема, дипломатію або конфлікт, який матиме наслідки.

У свою чергу, президент США Джо Байден заявив, що пригрозив главі Росії Володимиру Путіну небаченими санкціями у разі її повномасштабного вторгнення в Україну. За словами Байдена, Росію "відріжуть" від долара.

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