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"Велика небезпека": Жданов розкрив, чому НАТО не зможе купити зброю для ЗСУ

Олексій Тесля
28 липня 2025, 16:51
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У ситуації навколо нових збройових поставок Україні багато підводних каменів, вважає Олег Жданов.
Олег Жданов, ATACMS
Олег Жданов прокоментував сценарій нових поставок Україні/ Колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливе із заяв Жданова:

  • Найголовніше - отримати від Трампа дозвіл на передачу Україні зброї
  • НАТО як юрособа не зможе купити зброю на своє ім'я

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував інформацію про новий механізм закупівлі та надання американської зброї Україні через НАТО.

"А як же тоді європейський фонд? Буде паралельно? Щось занадто багато фондів виходить тоді", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт каже, що якщо новий фонд буде створено за гроші охочих, при цьому буде окремо управлятися і закуповувати зброю, тоді залишається незрозумілим процес передачі зброї.

"Адже найголовніше - отримати від президента США дозвіл на передачу Україні, тому що зброя американська", - пояснив він.

Співрозмовник не виключає, що в договорі не буде вказана Україна як сторона-покупець, а НАТО як юрособа не зможе купити зброю на своє ім'я, бо не всі країни Альянсу згодні з цією покупкою.

"Значить, повинен буде купувати фонд, а далі, щоб передати зброю нам, він повинен буде отримати дозвіл Вашингтона. Тут, на мій погляд, криється велика небезпека", - попередив він.

Жданов упевнений, що навіть якщо все буде робитися найшвидшими темпами, раніше 2026 року Україна навряд чи отримає ці озброєння.

"Так, гасла звучать красиві й гарні, але дії дещо інші. І не забувайте, скільки разів Трамп публічно відмовлявся від своїх слів. Мені б дуже хотілося, щоб усе відбулося, і Україні дали зброю, але, на жаль, багато підводних каменів", - резюмував він.

Нагадаємо, Главред писав, що Берлін надасть Україні додаткові системи ППО, йдеться про ЗРК Patriot. Також ФРН передасть Києву необхідні боєприпаси до систем.

Раніше було оголошено про надання Україні 17 систем Patriot, частина з яких прибуде вже найближчими днями. Зброя надходить від США, але фінансування поставок здійснюють країни НАТО, насамперед ЄС.

Як повідомляв Главред, США планують реалізувати озброєння союзникам по НАТО на суму $10 млрд у рамках механізму постачання зброї для України. Дональд Трамп заявив, що йдеться про найсучаснішу американську техніку, яку після закупівлі союзниками отримає українська армія.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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