У США відреагували на представлення Зеленським Плану перемоги України

Ведеться робота щодо Плану перемоги та "інших заходів" у контексті американської допомоги Україні.

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Метью Міллер сказав, що США та Україна продовжують співпрацювати / Колаж: Главред, фото: скріншот, president.gov.ua

Вашингтон продовжує обговорювати з Києвом План перемоги, ініційований президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

При цьому він не став уточнювати, які пункти і положення в ініціативі підтримує американська сторона.

"Я не збираюся вдаватися в різні деталі, крім того, що скажу, що ми продовжуємо співпрацювати з урядом України щодо цього плану", - сказав Міллер на брифінгу.

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За його словами, також ведеться робота і щодо "інших заходів" у контексті американської допомоги Україні.

Він додав, що Байден у телефонній розмові із Зеленським 16 жовтня "очевидно" торкався питання плану перемоги України у війні з РФ.

"Я впевнений, що це була одна з тем розмови. І ми продовжуємо співпрацювати з ними щодо інших заходів, які, на нашу думку, не входять до плану, і які, на нашу думку, допоможуть Україні перемогти на полі бою та забезпечити справедливий і міцний мир", - заявив Міллер.

План перемоги Зеленського - останні новини

У середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України.

План перемоги складається з п'яти пунктів, включно з геополітичними, військовими, економічними та безпековими аспектами. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий - на повоєнний час. Детальніше читайте в матеріалі: Володимир Зеленський представив План перемоги в Раді: які пункти він містить.

​П'ять пунктів Плану перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред ​

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що не всі деталі цього плану були публічно розкриті.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що Україна планує провести всі тематичні конференції за кожним пунктом плану перемоги до кінця жовтня.

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