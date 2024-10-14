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Гарантія безпеки для України: Єрмак розкрив деталі реалізації плану перемоги

Олексій Тесля
14 жовтня 2024, 23:31
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Конкретні кроки кожного з комюніке складатимуть загальний план, пояснив глава ОП.
Гарантія безпеки для України: Єрмак розкрив деталі реалізації плану перемоги
Андрій Єрмак розповів про реалізацію плану перемоги / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ОПУ

Україна планує провести всі тематичні конференції за кожним пунктом плану перемогу до кінця жовтня, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Як наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону, на початку листопада має бути можливість на базі всіх ухвалених комюніке скласти загальний план, який розкриватиме кожен із пунктів.

"Хочу сказати, що ми плануємо провести всі тематичні конференції до кінця жовтня, для того, щоб уже на початку листопада мати можливість на базі всіх комюніке, а кожна конференція закінчується ухваленням спеціального комюніке, яке підтримується всіма учасниками...", - уточнив глава ОП.

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Він вказав, що конкретні кроки кожного з комюніке складатимуть загальний план, який і розкриватиме кожен із його пунктів.

Єрмак звернув увагу на важливість цього плану, і висловив сподівання, що він буде підтриманий щонайменше всіма країнами, які приєдналися до фінального комюніке першого Саміту миру.

"Безумовно, головною гарантією (безпеки - ред.) є наше повноцінне членство в Європейському Союзі, повноцінне членство в НАТО. І саме тому [це] є одним із головних пунктів плану перемоги, який наш президент цієї середи з трибуни Верховної Ради презентує українському суспільству, народним депутатам, а після цього буде його представляти на засіданні Європейської Ради на рівні лідерів", - резюмував він.

Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Раніше у Зеленського розкрили головні деталі плану перемоги. Партнери мають разом з Україною стати на шлях примусу РФ до миру, впевнений Михайло Подоляк.

Нагадаємо, у Зеленського заговорили про закінчення війни і розкрили мету плану перемоги України. Глава ОП прокоментував візити президента Володимира Зеленського до європейських столиць.

Як повідомлялося раніше, Україна не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії західних партнерів щодо безпеки та вступу до ЄС. Про це, коментуючи інформацію ЗМІ про готовність України до таких дій, заявив президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці.

Гарантія безпеки для України: Єрмак розкрив деталі реалізації плану перемоги
/ Инфографика Главреда

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