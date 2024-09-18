'Вони переможуть': у Держдепі назвали ключову допомогу для успіху ЗСУ

США продовжують шукати додаткові можливості допомоги Україні, підкреслив Метью Міллер.

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У США висловилися про підтримку України / Колаж: Главред, фото: 82 ОДШБр, УНІАН

Представник Державного департаменту США Метью Міллер прокоментував питання надання Україні додаткової зброї, яка може допомогти домогтися успіху у війні з державою-агресором РФ.

Як наголосив він під час брифінгу у Вашингтоні, американська і британські сторони продовжать обговорення під час Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) наступного тижня питання щодо зняття обмежень на удари далекобійними ракетами по цілях на території РФ.

"Існує низка різних можливостей, які разом можуть допомогти Україні виграти цю війну, і це те, що ми продовжуємо надавати їм", - сказав представник Держдепу.

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Водночас він звернув увагу на те, що США продовжують оцінювати, чи існують додаткові можливості допомоги, яку партнери можуть передати Україні.

"І коли ми оцінимо, що це в їхніх інтересах та інтересах Сполучених Штатів, ми це зробимо", - зазначив він.

При цьому Міллер додав, що США очікують перемоги України, а комплекс заходів американської допомоги допоможе в цьому.

"Ми очікуємо, що вони (українці, - ред.) переможуть, продовжуючи надавати їм мільярди доларів допомоги у сфері безпеки, яку ми надавали їм від початку цього конфлікту. Типу допомоги у сфері безпеки, яка разом із хоробрим українським бойовим шляхом призвела до того, що вони відбили більшу частину території, яку вони втратили в Україні в перші дні війни", - резюмував він.

Що таке Державний департамент США? Державний департамент США - міністерство закордонних справ США, очолюване Державним секретарем. Державний департамент США було створено в 1789. Першим держсекретарем США став Томас Джефферсон. З 26 січня 2021 р. Держдепартамент очолює Ентоні Джон "Тоні" Блінкен, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що Білий дім анонсував "істотний" пакет допомоги Україні. Пакет військової допомоги можуть бути оголошені вже цього місяця.

Нагадаємо, ЗСУ використали практично всі запаси ракет ATACMS. Джерело CNN повідомило, що, за словами українців, у межах досяжності ракетного комплексу, який Київ хоче застосувати в глиб Росії, є об'єкти з виробництва зброї, які можуть бути гідними військовими цілями.

Як повідомлялося раніше, 11 вересня Велика Британія оголосила про надання Україні пакету допомоги на загальну суму понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів (780 мільйонів доларів).

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