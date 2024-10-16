У Третій штурмовій зробили заяву про план перемоги України

Війська агресорки Росії просуваються на полі бою, зазначив Максим Жорін.

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У реальності, що склалася, єдиний план - зібрати всі сили і битися, - Жорін / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 38-я ОБМП

Озвучені надії не повинні відволікати від реальності, в якій окупанти Росії суттєво просуваються на полі бою, а також мають перевау в чисельності та озброєнні. Про це заявив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що якими б не були плани, але необхідно продовжувати боротьбу.

"Жоден план, яким би він не був, не скасовує необхідності воювати. Ось це головне, що потрібно всім усвідомити. А то після цих новин знову всі будуть просто чекати на перемогу", - зазначив Жорін. відео дня

За його словами, "обговорювати можна все, що завгодно", проте не варто мріяти і думати, що все буде так, як раніше.

"У такій реальності єдиний можливий план, якого потрібно дотримуватися кожному українцю, - це зібрати всі сили і битися", - наголосив Максим Жорін.

Зеленський розкрив план перемоги України - головні новини:

Президент Володимир Зеленський 16 жовтня під час свого виступу у Верховній Раді розповів деталі плану перемоги України. Документ складається з 5 пунктів: запрошення до НАТО, оборона країни, стримування Росії, розвиток економічного потенціалу України та зміцнення авторитету держави у світі. На думку президента, якщо план вдасться реалізувати, війну можна буде закінчити не пізніше 2025 року.

Україна пропонує розмістити у себе потужний неядерний пакет стримування, сказав Володимир Зеленський. По суті, йдеться про ультиматум Путіну: або Кремль іде на мирний процес, або росіяни більше не матимуть можливості вести агресивну війну.

Потрібно посилювати Україну, інакше у 2025-му році Путін зміцниться так, що буде вже не дипломатичних процесів, попередив Зеленський. За словами президента, Київ воює не лише з Москвою, а й із КНДР та Іраном.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

П'ять пунктів плану перемоги України / Інфографіка: Главред

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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