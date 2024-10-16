Зеленський представить план перемоги у Раді не повністю: в ОП назвали причину

План перемоги представлять українцям не в повному обсязі через наявність в ньому додатків, що не підлягають обговоренню, зазначили в ОП.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-predstavit-plan-pobedy-v-rade-ne-polnostyu-v-op-nazvali-prichinu-10605695.html Посилання скопійоване

Зеленський не презентуватиме "план перемоги" повністю / Колаж Главред, фото: УНІАН

16 жовтня президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді, де презентує план перемоги України. Однак не всі деталі цього плану будуть публічно розкриті. Про це в ефірі телемарафону повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, деякі аспекти плану перемоги, зокрема щодо обсягів необхідного озброєння, не обговорюватимуться публічно.

"Президент хоче, щоб суспільство розуміло. Там є додатки, які, безумовно, не будуть публічно обговорюватися. Це все, що стосується математичної складової, тобто яка кількість зброї, в якому вигляді тощо має бути надана Україні", – сказав Подоляк. відео дня

За словами Подоляка, план перемоги має чітке математичне обґрунтування.

Він підкреслив, що Україна "не капітулюватиме", і зараз рішення про те, "чи готові вони всі разом капітулювати" повинні приймати партнери

Подоляк наголосив, що у цьому плані ключову роль відіграє Україна та її громадяни, адже лише Україна може поставити остаточні акценти у війні.

Що відомо про план перемоги України / Інфографіка: Главред

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

План перемоги України - коли план перемоги представлять українцям

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський оголосив, що вже цього тижня публічно презентує план перемоги. Радник Офісу президента Сергій Лещенко уточнив, що 16 жовтня Зеленський виступить у Верховній Раді, де представить громадськості план перемоги.

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, Україна планує провести тематичні конференції щодо кожного пункту плану до кінця жовтня. Він також зазначив, що на початку листопада на основі ухвалених документів можна буде сформувати загальний план, який детально розкриватиме всі аспекти.

Єрмак підкреслив, що план, представлений у Лондоні, Римі та Берліні, головним чином спрямований на створення умов для реального просування до завершення війни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред