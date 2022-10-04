"Путін боротиметься до останнього": генерал США розповів про складнощі з деокупацією Криму

​ Путін може застосувати стратегічні бомбардувальники та військово-морський флот, щоб утримати Крим / Фото УНІАН

Росіяни боротимуться за анексований Крим до останнього, навіть якщо втратять інші окуповані території. Водночас на Збройні сили України можуть чекати труднощі під час деокупації півострова. Про це заявив колишній генерал-командувач армією США в Європі Марк Хертлінг під час конференції Центру аналізу європейської політики (CEPA).

За його словами, для росіян і особисто для президента Володимира Путіна Крим є питанням престижу.

"По-перше, острів є стратегічно важливим для російського Чорноморського флоту, військово-повітряних баз та іншої військової інфраструктури. По-друге, Крим - питання престижу особисто для Путіна", - сказав Хертлінг.

При цьому деокупація Криму ускладнюється особливостями географічного розташування півострова, а також відсутністю зараз необхідного спеціального озброєння в українських захисників.

"Це буде важка битва для України, тому що навіть для того, щоби потрапити на півострів, є лише кілька доріг через територію, яка складається з декількох дрібних острівців. Тому з точки зору конвенційної війни це буде важко", - зазначив генерал.

Він нагадав, що в 2014 році окупанти використовували флот і сили спеціального призначення.

"А в українців зараз флоту немає. Однією артилерією територію взяти не можна, потрібні сухопутні війська", - підкреслив Хертлінг.

Генерал вважає, що Путін може застосувати стратегічні бомбардувальники і військово-морський флот, щоб утримати анексований півострів. Однак це не є гарантією успіху окупантів.

"Ми всі вже встигли побачити, наскільки небоєздатні були їхні наземні війська і флот також. Але все ж таки з ним слід рахуватися", - резюмував Хертлінг.

Звільнення Криму

Колишній директор ЦРУ, американський генерал Девід Петреус вважає, що Сили оборони України можуть зайти в Крим вже в поточному році, якщо співпаде низка факторів. Серед них можливість повної деморалізації та падіння російських військ, погодні умови взимку, протидія Києва мобілізації в РФ і готовність повторювати такі операції, як в Харківській області.

Колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що ЗСУ можуть відтіснити війська Росії на позиції 24 лютого вже до кінця поточного року. Він висловив сподівання, що до середини 2023 року українська армія зайде в Крим.

Тим часом російське видання Ведомости з посиланням на свої джерела раніше повідомило, що Москва збирається створити так званий "Кримський федеральний округ", у нього мають намір "включити" анексовані Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Мовляв, очолити цей округ повинен Дмитро Рогозін.

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