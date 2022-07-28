Путін не божевільний, а шкільний хуліган: Україна з ракетами ATACMS поставить його на місце – Подоляк

Путін уникає конфліктів з країнами, які Москва вважає сильними - Подоляк / Колаж УНІАН, Бундесвер

Російський президент Володимир Путін тільки вдає з себе безумця, але на ділі він шкільний хуліган, який намагається розбиратися зі слабкими, проте боїться сильних. Наприклад, Росія напала на Грузію та Україну, але проковтнула вступ Фінляндії до НАТО. Наразі вона погрожує Молдові, але намагається уникнути конфронтації з Туреччиною. Українська держава, озброєна ракетами ATACMS, поставить Путіна на місце. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що Росія намагається розібратися тільки з тими країнами, які Москва вважає слабкими. Зіткнень з сильними державами країна-агресор уникає.

Як вважає Подоляк, вирішити проблему може Україна, якій слід надати далекобійні ракетм ATACMS (дальність пуску таких ракет – до 310 км, - ред.).

читайте такожУкраїна з ракетами Harpoon на 300 км може якщо не знищити, то відігнати кораблі ЧФ РФ – Селезньов"Росія напала на Грузію та Україну, але проковтнула вступ Фінляндії в НАТО. Москва погрожує Молдові, але уникає конфліктів з Турцією. Путін вдає безумця, але не є ним. Путін – шкільний хуліган, що задирає слабких й уникає сильних. Що ставить на місце хуліганів? ATACMS та озброєна Україна", - підкреслив Михайло Подоляк.

У Конгресі підтримують передачу Україні ракет ATACMS

Нагадаємо, раніше членкиня Палати представників від Демократичної партії США Елісса Слоткін заявила, що і "демократи", і Республіканська партія підтримують надання Україні далекобійних ракет ATACMS.

За її словами, в американському парламенті наполягають на тому, щоб такі ракети надали Києву протягом 3-6 тижнів, оскільки ЗСУ готуються до контрнаступу на півдні і потребують засобів ураження логістики російської армії.

"Основна розмова на брифінгу була про те, що ще ми можемо і повинні зробити для українців, буквально в найближчі три-шість тижнів, дуже терміново. Українці хочуть йти в контрнаступ на півдні. І ми хочемо, щоб він був максимально успішним", - сказала Слоткін.

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