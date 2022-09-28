ЗСУ будуть в Криму до середини 2023 року – генерал США/ Reuters, УНИАН

Українські військові до кінця 2022 року можуть відтіснити російських окупантів на позиції, які були у загарбників 23 лютого.

При цьому захисники України можуть бути в Криму уже до середини наступного року. Про це заявив колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, пише видання LRT.

Він зазначив, що тиск з боку російських окупантів на українські війська ще помітний. Проте загарбники уже не зможуть захоплювати нові міста в Україні

"Я все ж таки сподіваюся, що до кінця цього року українські сили відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть у Криму", – заявив Ходжес.

За словами американського генерала, російський диктатор Володимир Путін зараз у безвихідній ситуації.

Звільнення Криму

Раніше повідомлялося, що Росія побоюється ударів України і вивела свої підводні човни з Криму. Штаб Чорноморського флоту і головний аеродром морської авіації в захопленому Криму за останні 2 місяці були атаковані.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські загарбники уже розуміють, що вхід українських військ в окупований Росією Крим – це лише питання часу. Окупанти уже добряче злякалися після успіхів української армії на фронті і тепер "готуються" до зустрічі з бійцями ЗСУ у Криму.

Тим часом у Росії уже наростає паніка. У Кремлі бояться, що Україна спробує повернути Крим, і почали сипати погрозами. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ вважає Крим своїм, тому будь-які спроби України його повернути розглядатиме як "зазіхання на російську територію".

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