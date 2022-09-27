Нові анексовані території РФ хоче "приєднати" до Криму, Рогозін може стати гауляйтером - ЗМІ

Рішення про призначення Рогозіна нібито буде ухвалено найближчим часом / росЗМІ

У Росії хочуть нові анексовані українські території приєднати до вже захопленого в 2014 році Криму і створити так званий "Кримський федеральний округ". До нього мають увійти: сам півострів і тимчасово окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Очолити нове псевдоутворення може колишній гендиректор Роскосмосу Дмитро Рогозін.

Про плани Кремля пишуть російські Ведомости з посиланням на співрозмовника в Раді Федерації РФ і близьке до "уряду Криму" джерело.

Співрозмовник видання заявив, що новий федеральний округ хочуть створити у зв'язку з "непростою ситуацією", що склалася навколо референдумів про приєднання нових територій. Мовляв, для управління ними потрібен "політичний важкоатлет".

Зазначається, що рішення щодо Рогозіна буде ухвалено найближчим часом, і воно з великою ймовірністю буде позитивним.

Зазначимо, Рогозін - це колишній глава Роскомосу, який неодноразово відрізнявся неадекватними заявами і сперечався з Ілоном Маском в Twitter.

Рогозін залишив посаду глави Роскосмосу ще 15 липня. Тоді прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що пізніше "у нього буде нова робота".

Псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України

З 23 по 27 вересня окупанти імітують "референдуми" на захоплених частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Їхні результат давно відомий. Вже ввечері 25 вересня на всіх окупованих територіях сходу й півдня України, крім Херсонської області, псевдореферендуми визнали такими, що "відбулися".

Публічно результати так званих "референдумів" оголосять 28 вересня, а 30 вересня російський диктатор Володимир Путін може виступити перед Федеральними Зборами і оголосити про "приєднання" до Росії нових територій.

21 вересня Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Крім того, він заявив, що Росія "підтримає рішення жителів Донбасу, Херсонщини та Запорізької області" про проведення так званих "референдумів" про приєднання до країни-агресора РФ.

В Інституті вивчення війни вважають, що російська влада може оголосити про анексію окупованих українських територій незабаром після 1 жовтня, щоб примусово відправити українських громадян на війну проти Збройних сил України в рамках осінньої призовної кампанії.

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