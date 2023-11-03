У Словаччині віце-спікер від пропутінської партії зняв портрет президента і "повісив" Че Гевару

Новий віце-спікер Словаччини від пропутінської партії Любош Блаха викинув з кабінету прапор ЄС і замінив портрет президента Чапутової портретом Че Гевари.

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Блаха демонстративно прибрав портрет президента Словаччини і повісив портрет Че Гевари / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Віце-спікер парламенту Словаччини Любош Блаха, призначений на посаду від проросійської партії Smer-SD прем'єр-міністра Роберта Фіцо, потрапив у скандал після того, як у своєму кабінеті зняв портрет президента країни Зузани Чапутової і замість нього повістив портрет скандального відомого кубинсько-комуністичного польового командира Че Гевари. Такий відеоролик мережах активно поширюється в соціальних мережах.

Далі у відео Блаха демонстративно прибирає прапор Європейського Союзу з кабінету, замінюючи його прапором Словаччини.

Як пише словацький портал Topky.sk, цей крок віце-спікера словацького парламенту, який перебуває на посаді всього кілька днів, вже викликав обурення в опозиції.

відео дня

Голова парламентської фракції "Християнсько-демократичного руху Словаччини" Мартіна Голечкова рішуче засудила дії Блахи, звернувши увагу, що його відео вже користується увагою "прихильників альтернативних і конспірологічних теорій".

І зазначила, що починає збір підписів за зняття віце-спікера від Партії Фіцо з посади.

Ініціативу християнських демократів вже підтримав рух "Словаччина" - колишня партія "Звичайні люди і прості громадяни" колишнього ж прем'єр-міністра Ігоря Матовича.

"Любош Блаха ніколи не повинен був стати віце-спікером парламенту, і для Національної ради ганьбою є те, що він ним став. Депутати руху "Словаччина" не голосували за нього і в будь-який момент підтримають його відставку", - заявив Матович.

Допомога Словаччині Україні

Лідер партії Smer-SD, яка здобула перемогу на парламентських виборах у Словаччині, Роберт Фіцо повторив свою заяву про наміри припинити надавати допомогу Україні.

"Люди в Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна", ‒ сказав політик.

Президент країни Зузана Чапутова також заявила, що Словаччина може припинити надавати Україні військову допомогу.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик пояснив, що буде за допомогою Словаччини та України.

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