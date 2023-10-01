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"Ми маємо великі проблеми": "друг Путіна" і переможець виборів у Словаччині хоче припинити допомогу Україні

Дмитро Відоменко
1 жовтня 2023, 19:33 оновлено 1 жовтня, 19:33
Лідер партії Smer-SD, що стала переможцем парламентських виборів у Словаччині, Роберт Фіцо повторив свою заяву про наміри припинити надавати допомогу Україні.
Фіцо
Роберт Фіцо зробив нову заяву в проросійському дусі / Колаж: Главред, фото: komentare.hnonline.sk, pixabay

Лідер Партії Smer-SD, яка здобула фактичну перемогу на парламентських виборах у Словаччині, Роберт Фіцо повторив свою заяву про наміри припинити надавати допомогу Україні. Слова політика наводить Західне новинне агентство AP.

"Люди в Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна", ‒ сказав політик.

Фіцо додав, що готовий почати переговори з іншими партіями про формування коаліційного уряду, як тільки президент Зузана Чапутова попросить його про це.

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"Ми тут, ми готові, ми чомусь навчилися, ми стали більш досвідченими. У нас є чіткі ідеї, у нас є чіткі плани. Ми знаємо, що саме має робити уряд", - сказав Фіцо.

Позиція SMER-SD щодо війни в Україні

Відзначимо, що раніше лідер SMER-SD Роберт Фіцо заявляв, що в разі перемоги на виборах, планує скасувати військову підтримку України.

Роберт Фіцо, нагадує "Радіо Свобода", під час передвиборної кампанії говорив, що в разі його перемоги Словаччина більше не пошле Україні "жодного патрона". Фіцо також виступав проти вступу України до НАТО.

Найближчим союзником Фіцо в ЄС може стати Угорський лідер Віктор Орбан, найбільш прокремлівський серед керівників держав Європейського блоку.

Крім того, Фіцо повторював пропаганду РФ про те, що диктатор Володимир Путін нібито вирішив вторгнутися в Україну з вини "українських нацистів і фашистів".

До того президент Словаччини Зузана Чапутова приїжджала до Києва заради зустрічі із Зеленським. І заявила, що"спільний візит в Україну з президентом Павелом підтверджує нову еру відносин між главами держав Словаччини та Чехії".

Як відомо, з початком війни РФ, Словаччина надає Україні військову допомогу. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь пообіцяв, що Братислава передасть Києву "багато чого ще".

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