Австралія виділила Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійде

Прем'єр-міністр Ентоні Албенізі заявив, що елементи нового пакету допомоги нададуть Україні одні з найкращих технічних можливостей у своїй галузі у світі.

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Австралія виділила Україні новий пакет військової допомоги / Фото: ОП, pixabay.com, defence.gov.au

Австралія відправляє в Україну новий пакет військової допомоги розміром 12 млн доларів. До нього увійшли 3D-принтер по металу і системи боротьби з дронами, повідомляє The West Australian.

Прем'єр-міністр Ентоні Албенізі заявив, що елементи нового пакету допомоги нададуть Україні одні з найкращих технічних можливостей у своїй галузі у світі.

Що увійшло в пакет військової допомоги:

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обладнання для розмінування;

портативні рентгенівські апарати;

3D-принтер по металу;

системи протидії дронам.

"3D-принтери по металу можна використовувати для друку запасних частин при розмінуванні, а портативне рентгенівське обладнання може надати життєво важливу допомогу українському персоналу на полі бою", - заявив міністр оборонної промисловості Пет Конрой.

Крім того, уряд Австралії відправив літак E-7А Wedgetail Королівських ВПС Австралії до Німеччини для підтримки зусиль із захисту воріт міжнародної гуманітарної та військової допомоги Україні. За словами офіційних осіб, це розгортання є виконанням зобов'язань, взятих Австралією перед візитом Албенізі на саміт НАТО в Литву в липні.

"Австралія, як і раніше, твердо підтримує Україну в захисті від незаконного та аморального вторгнення Росії", - сказав Албенізі.

Військова допомога Україні

США планують щомісяця знижувати розмір бюджетної допомоги Україні. Адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу із запитом про виділення додаткового фінансування Україні. Йдеться про виділення в наступному фінансовому році 11,8 мільярда доларів зі зниженням щомісячного розміру на 825 мільйонів доларів - 1,1 мільярда доларів.

Україна отримала потужний пакет військової допомоги від Німеччини. Він включає передачу безпілотників і самохідних зеніток Gepard. Це офіційно підтвердили в Німеччині.

Україна може отримати винищувачі F-16 від країн-союзників на заході в першій половині 2024 року. Для того щоб Києву передали літаки, потрібно завершити навчання пілотів і підготувати потрібну інфраструктуру. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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