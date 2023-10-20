США щомісяця планують зменшувати розмір військової допомоги Україні - документ

США планують надати фінансову допомогу на наступний фінансовий рік, щоб РФ не зруйнувала українську економіку.

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США планують знижувати розмір щомісячною допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького, УНІАН, Офіс президента

США планують щомісяця знижувати розмір бюджетної допомоги Україні. Адміністрація президента США Джо Байдена звернулась до Конгресу із запитом про виділення додаткового фінансування Україні. Мова йде про виділення у наступному фінансовому році 11,8 мільярдів доларів зі зниженням щомісячного розміру на 825 мільйонів доларів - 1,1 мільярд доларів. Про це йдеться в тексті листа тимчасовому спікеру нижньої палати парламенту США Патріку Макгенрі.

Ця сума буде доступною до 30 вересня 2025 року. Вона буде виділена на допомогу Україні та країнам, які постраждали від повномасштабного вторгнення РФ.

"Бюджетна підтримка надаватиметься через Світовий банк як відшкодування дозволених і підтверджених видатків Уряду України відповідно до поточної системи умов, розробленої Урядом США. Цей запит на фінансування ґрунтується на останній оцінці Міжнародного валютного фонду щодо дефіциту фінансування України на 2024 рік і припущеннях США щодо надійного розподілу тягаря між ЄС, Японією та іншими донорами", – йдеться в тексті. відео дня

США планує фінансово допомагати, щоб РФ не зруйнувала українську економіку, що могло б призвести до капітуляції.

"Пряма бюджетна підтримка гарантувала б, що уряд України зможе оперативно продовжувати реагувати на критичні потреби, включаючи надання медичної допомоги та освіти, підтримку тих, хто переміщений внаслідок війни, і виплату своїх зобов’язань перед особами, залученим до швидкого реагування, державними службовцями", – йдеться у листі.

Військова допомога від США Україні

Нещодавно стало відомо про те, що президент США Джо Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю. Як повідомляли в Bloomberg, цей пакет військової допомоги покриє весь фінансовий рік.

Однак на тлі війни в Ізраїлі почалися розмови про те, що військова допомога Україні може значно зменшитися. Це прокоментував військовий експерт Олександр Мусієнко і назвав причину можливого зменшення допомоги Україні. Він вважає, що однією з таких причин може стати призупинення допомоги країнами з метою наростити власні втрачені запаси.

Політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що США можуть переключити увагу з України. Він розповів, що робити, щоб США не зменшили допомогу для ЗСУ.

Пізніше стало відомо, що США передадуть Ізраїлю десятки тисяч снарядів, призначених Україні. Йдеться про артилерійські снаряди калібром 155-мм, які зберігалися на американських арсеналах в Ізраїлі.

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