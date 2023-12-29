У Росії звучать потужні вибухи: є загиблі і "прильоти"

В ніч з 29 на 30 грудня в російському Бєлгороді пролунали вибухи. Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах. Очевидці розповіли, що вибухи були чутні в небі не тільки над містом, а й областю.
За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, вже є один загиблий і постраждалий. Він заявив, що в регіоні працює ППО.
Водночас росіяни почали публікувати фото осколків об'єктів, які атакували місто.
Також в одному з місцевих телеграм-каналів повідомили, що" хлопків " було більше 20, а одна з цілей потрапила в приватний будинок, де, по всій видимості, є постраждалі.
Ситуація в Росії
Нагадаємо, 6 грудня у Луганську пролунав гучний вибухв в районі стадіону "Авангард". За твердженням пропагандистських пабліків, підірвана машина з "депутатом" "Народної ради" ЛНР" Олегом Поповим.
Також, у Мелітополі 15 грудня представники Руху Опору успішно виконали диверсійну операцію, підірвавши вантажний потяг росіян. Цей поїзд регулярно перевозив боєприпаси і паливо з Криму в Мелітополь і Дніпрорудний.
Крім іншого, рух опору "Атеш", який відомий своїми професійними діями на окупованих територіях України, зумів проникнути в глибокий тил ворога.
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