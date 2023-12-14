Партизани проникли в тил ворога в Москві і "злили" інформацію для ЗСУ

Рух опору "Атеш", який відомий своїми професійними діями на окупованих територіях України, зумів проникнути в глибокий тил ворога. Про це пратизанський рух повідомив у своєму телеграм-каналі.
Стало відомо, що агентам "Атеш" вдалося провести рейд вулицями столиці Росії і проникнути в частину Росгвардіі в Москві.
"Цього разу нам на очі потрапила частина Росгвардії, розташована на вул. Проектований проїзд 4579, 56", - повідомили партизани.
Учасники руху проникли в частину, відзняли кілька матеріалів і передали їх Силам оборони України для детального вивчення.
На кадрах можна побачити, що партизанам вдалося потрапити в частину незважаючи на захисні заходи у вигляді патруля по периметру частини. Вони стверджують, що жоден патруль не зможе захистити частини від партизанів.
"Ніякі патрулі не зможуть уберегти військові частини від наших очей і вух. І якщо у противника не виходить цього робити в самій столиці, то що вже говорити про окуповані території", - резюмували в "Атеш".
Партизани"Атеш"
Нагадаємо, не так давно завдяки партизанам стало відомо, що окупанти агресора Росії в захопленому Севастополі ховають свої військові кораблі від ударів ЗСУ в Карантинній бухті. Партизани продовжують спостерігати за ситуацією і докладуть усіх зусиль для якнайшвидшого звільнення Криму.
Також військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш"повідомив, що російські війська готуються відбивати в Криму атаку Збройних сил України і посилюють оборону півострова. Партизани зафіксували і поширили в своєму Telegram- каналі, що в місті Саки переміщалися до десятка Камазів, на яких були "зуби дракона".
Крім іншого, партизани, які допомагають ЗСУ, знову розширили список місць, де перебувають окупанти і детально розповіли про інженерні споруди в Сакському районі.
Інші новини:
- Під Москвою гриміли вибухи: ЗМІ з'ясували деталі нової спецоперації ГУР
- У Повітряних силах пояснили, чому стало складно збивати ворожі дрони Shahed
- ЗСУ - про Лівобережжя Херсонщини: ворог зібрав десятки тисяч бійців, позиції тримаємо