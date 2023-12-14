Партизани проникли в тил ворога в Москві і "злили" інформацію для ЗСУ

Українські партизани побували в лігві окупантів.

https://glavred.net/ukraine/partizany-pronikli-v-tyl-vraga-v-moskve-i-slili-informaciyu-dlya-vsu-10524956.html Посилання скопійоване

Партизани проникли в тил ворога в Москві / колаж: Главред, фото: Атеш

Рух опору "Атеш", який відомий своїми професійними діями на окупованих територіях України, зумів проникнути в глибокий тил ворога. Про це пратизанський рух повідомив у своєму телеграм-каналі.

Стало відомо, що агентам "Атеш" вдалося провести рейд вулицями столиці Росії і проникнути в частину Росгвардіі в Москві.

"Цього разу нам на очі потрапила частина Росгвардії, розташована на вул. Проектований проїзд 4579, 56", - повідомили партизани.

відео дня

Учасники руху проникли в частину, відзняли кілька матеріалів і передали їх Силам оборони України для детального вивчення.

На кадрах можна побачити, що партизанам вдалося потрапити в частину незважаючи на захисні заходи у вигляді патруля по периметру частини. Вони стверджують, що жоден патруль не зможе захистити частини від партизанів.

"Ніякі патрулі не зможуть уберегти військові частини від наших очей і вух. І якщо у противника не виходить цього робити в самій столиці, то що вже говорити про окуповані території", - резюмували в "Атеш".

Атеш в тилу ворога / скріншот

Партизани"Атеш"

Нагадаємо, не так давно завдяки партизанам стало відомо, що окупанти агресора Росії в захопленому Севастополі ховають свої військові кораблі від ударів ЗСУ в Карантинній бухті. Партизани продовжують спостерігати за ситуацією і докладуть усіх зусиль для якнайшвидшого звільнення Криму.

Також військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш"повідомив, що російські війська готуються відбивати в Криму атаку Збройних сил України і посилюють оборону півострова. Партизани зафіксували і поширили в своєму Telegram- каналі, що в місті Саки переміщалися до десятка Камазів, на яких були "зуби дракона".

Крім іншого, партизани, які допомагають ЗСУ, знову розширили список місць, де перебувають окупанти і детально розповіли про інженерні споруди в Сакському районі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.