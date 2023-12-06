РосЗМІ: у Луганську підірвали автомобіль з раніше 'воскреслим' топ-бойовиком 'ЛНР'

Варто відзначити, що російські спецслужби одного разу вже фальсифікували ліквідацію Попова.

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Попов брав участь у захопленні будівлі СБУ в Луганську в 2014 році / Колаж Главреда. Фото: ресурс бойовиків, Миротворець

6 грудня в Луганську пролунав гучний вибух неподалік стадіону "Авангард". За твердженням пропагандистських пабліків, підірвано автомобіль з "депутатом" "Народної ради" ЛНР" Олегом Поповим.

Інформацію, яка потребує підтвердження української розвідки, поширив паблік росіян Mash на Донбасі. Пропагандисти запевняють, що Попов живий, але отримав поранення.

Разом з тим, джерела "РИА Новости" повідомляють, що "депутата" ліквідовано.

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Підірвали авто Олега Попова - дивіться відео:

Хто такий Олег Попов

Олег Попов - колаборант, російські пабліки називають його "колишнім співробітником" розвідки "угруповання "ЛНР".

У вересні 2022 року росіяни поширювали чутки про його ліквідацію. Однак Попов пізніше з'явився в ефірі місцевого телебачення, заявивши, що живий.

"Ви живий?" - питав його тоді путінський пропагандист. На що Попов відповів: "Живий і неушкоджений".

РосЗМІ вигадали історію, що на Попова вчинила замах СБУ. Сам колаборант розповідав казкову історію: мовляв, прокинувся, побачив перед собою чоловіка з ножем, вистрілив у нього, а далі "спецслужби" нібито вели "шпигунську гру з противником".

На сайті Миротворець зазначено, що Попов воює проти України щонайменше з 2022 року, брав участь у боях за Попасну. Один з командирів батальйону терористів "ЛНР" "Зоря". Був серед тих, хто штурмував будівлю СБУ в Луганську 2014 року.

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