РосЗМІ: у Луганську підірвали автомобіль з раніше 'воскреслим' топ-бойовиком 'ЛНР'

6 грудня в Луганську пролунав гучний вибух неподалік стадіону "Авангард". За твердженням пропагандистських пабліків, підірвано автомобіль з "депутатом" "Народної ради" ЛНР" Олегом Поповим.
Інформацію, яка потребує підтвердження української розвідки, поширив паблік росіян Mash на Донбасі. Пропагандисти запевняють, що Попов живий, але отримав поранення.
Разом з тим, джерела "РИА Новости" повідомляють, що "депутата" ліквідовано.
Підірвали авто Олега Попова - дивіться відео:
Хто такий Олег Попов
Олег Попов - колаборант, російські пабліки називають його "колишнім співробітником" розвідки "угруповання "ЛНР".
У вересні 2022 року росіяни поширювали чутки про його ліквідацію. Однак Попов пізніше з'явився в ефірі місцевого телебачення, заявивши, що живий.
"Ви живий?" - питав його тоді путінський пропагандист. На що Попов відповів: "Живий і неушкоджений".
РосЗМІ вигадали історію, що на Попова вчинила замах СБУ. Сам колаборант розповідав казкову історію: мовляв, прокинувся, побачив перед собою чоловіка з ножем, вистрілив у нього, а далі "спецслужби" нібито вели "шпигунську гру з противником".
На сайті Миротворець зазначено, що Попов воює проти України щонайменше з 2022 року, брав участь у боях за Попасну. Один з командирів батальйону терористів "ЛНР" "Зоря". Був серед тих, хто штурмував будівлю СБУ в Луганську 2014 року.
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