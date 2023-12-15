Підірвали вантажний потяг росіян: деталі зухвалої операції партизан в Мелітополі

Як вказують у Русі Опору, окупаційна адміністрація Мелітополя намагається всіма силами замовчати факт підриву російського вантажного потягу.

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Деталі зухвалої операції партизан в Мелітополі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

У Мелітополі 15 грудня Рух Опору успішно виконав диверсійну операцію, підірвавши вантажний потяг росіян. Цей потяг регулярно перевозив боєприпаси та паливо із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного. Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

У ЦНС додали, що на зворотньому шляху цей потяг вивозив із тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку. Але завдяки відважним діячам підпілля поїзд було остаточно зупинено.

"У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено залізницю та тепловоз з вагонами. Сам вибух стався о 8-ій ранку прямо під носом російських фсбшників. Наразі окупанти оточили місце вибуху, обшукують прилеглу місцевість", - йдеться у повідомленні ЦНС. відео дня

В Русі опору також зазначили, що окупаційна адміністрація намагається замовчувати факт диверсії, тим часом росіяни безуспішно ведуть пошуки партизанів. В цьому процесі задіяні співробітники ФСБ, зрадники з поліції, кінологи з собаками, і навіть експерти кримінальної лабораторії.

Фото: ЦНС

Варто вказати на те, що за 2023 рік це вже одинадцята успішна диверсія на залізниці. Попередній потяг Рух Опору успішно підірвав 13 жовтня.

"Нинішня ж диверсія є далеко не останньою, адже в російській логістичній моделі саме залізниця відіграє ключову роль", - резюмували у ЦНС.

Війна Росії проти України - останні новини

Заступник командира 25-го штурмового батальйону ЗСУ, який захищає Авдіївку, Іван Смага, повідомив, що російські війська ведуть невдалі атаки на місто, намагаючись просуватися вельми обмеженими групами та зазнаючи значних втрат.

Як повідомив військовий аналітик, полковник у відставці Владислав Селезньов, звільнення території в межах тимчасово окупованої Горлівки українськими військовими це важливий тактичний успіх. Ця операція чітко свідчить про те, що ресурси окупантів є обмеженими, і вони не можуть ефективно захистити певні ділянки зони бойових дій від прориву Сил оборони України.

Військове угруповання Росії на території України налічує 473 тисячі осіб. З цієї кількості 443 тисячі - це кадрові війська агресора, а ще близько 30 тисяч - це бойовики Росгвардії. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

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