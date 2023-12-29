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Залужний звільнив Мартинюк після заяви про "істерику" батьків військових

Ангеліна Підвисоцька
29 грудня 2023, 23:04
Алла Мартинюк назвала істерикою переживання жінок, чиї діти отримали повістки чи воюють на фронті.
Валерий Залужный, Алла Мартынюк
Залужний відреагував на скандальну заяву Алли Мартинюк / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на скандал навколо цинічної заяви Алли Мартинюк, яка заявила, що "матерям не слід переживати про життя своїх дітей на фронті", бо "всі ми помремо. Свій коментар він залишив в Telegram-каналі.

Він зазначив, що не хоче маніпуляцій і пояснив, що Мартиненко не мала повноважень робити такі заяви.

"Позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою", - написав Залужний.

відео дня

Також він додав, що звільнив Мартинюк.

"Від 28 грудня 2023 року у мене немає помічників-консультантів на громадських засадах", - заявив Залужний.

реакция Залужного
Залужний відреагував на скандальну заяву Алли Мартинюк / фото: скріншот

Скандальна заява Мартинюк

Нагадаємо, Мартинюк різко висловилася про почуття матерів, які переживають за життя дітей, які отримали повістку. Мартинюк прирівняла їх повідомлення до "істерії".

"Зараз я бачу, як комусь повістку дали - відразу там мами пишуть, вони там вже в істериці, ледь не прощаються з життям своїх синочків і все інше. Тобто, це не правильно. Не потрібна ця істерія ... Все одно ми всі помремо, ми всі не вічні... Але навіть якщо так трапиться, піти з цього життя гідно — це набагато краще, ніж йти вулицею і на тебе цегла впаде або машина тебе переїде", — сказала Мартинюк.

Мобілізація в Україні 2024

Нагадаємо, Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації. Згідно з документом, пропонується знизити призовний вік до 25 років, посилити "заходи" щодо ухилянтів (наприклад, заборона на видачу кредитів, отримання /продовження закордонного паспорта та паспорта громадянина України) та розширити обов'язки поліції - правоохоронці також зможуть вручати військовозобов'язаним повістки.

Згідно з документом, зміни торкнуться навіть категорії людей, яких можуть мобілізувати. Так, наприклад, після підписання цього законопроекту, в Україні зможуть мобілізувати осіб з інвалідністю.

Омбудсмен Дмитро Лубинець виступив проти законопроекту про мобілізацію. Він заявив, що норми, зазначені в законопроекті, порушують Конституцію України, адже обмежують права людини.

Також ми писали про те, які категорії чоловіків не підлягатимуть призову.

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