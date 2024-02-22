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Зеленський вніс до Ради законопроект про демобілізацію строковиків

Анна Ярославська
22 лютого 2024, 11:49
Документ про демобілізацію строковиків визначено як невідкладний. Проект закону може бути розглянутий у парламенті вже 23 лютого.
Володимир Зеленський, мобілізація
Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про демобілізацію строковиків / Колаж: Главред, фото: ОПУ, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про демобілізацію строковиків.

Як повідомляється в картці проекту закону на сайті ВРУ, документ визначено як невідкладний. Законопроект вже направлений на розгляд Комітету з нацбезпеки.

Скріншот itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card
Скріншот itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card

Нардеп Олексій Гончаренко зазначив у Telegram-каналі, що проект закону може бути розглянутий у парламенті вже 23 лютого.

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У законопроекті про демобілізацію строковиків, не вказані терміни - наголошується лфше, що вона буде відбуватися за указом президента.

Зокрема, законопроектом пропонується встановити, що під час проведення мобілізації військовослужбовці строкової служби, термін військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану та військова служба яких продовжена понад встановлені строки, звільняються зі служби в запас у терміни, визначені указом президента.

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Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 7 лютого Верховна рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект про мобілізацію. За нього проголосували 243 нардепи.

Народні депутати мають 14 днів між першим і другим читанням, щоб пропонувати зміни та доповнення до законопроекту про мобілізацію. Про це повідомив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. За його словами, після того, як депутати внесуть свої поправки, законопроект буде направлений на розгляд до відповідного комітету.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що відповідальність за провалену мобілізацію в Україні не ляже на одні плечі, вона буде колективною.

Генерал-лейтенант запасу і ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко вважає, що Збройні Сили України зараз потребують обов'язкової мобілізації не менше 250-300 тисяч людей.

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