"Кінець усьому": Медведєв вибухнув погрозами на адресу Заходу і заявив про "апокаліпсис"

Заступник голови Ради безпеки агресорки Росії Дмитро Медведєв "зібрався" вести з країнами західного світу, мовляв, справжню "неокопну" війну.

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Медведєв розмріявся про "розтрощення Заходу" / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв "пригрозив" західним країнам ракетами зі "спеціальними боєголовками" і "апокаліпсисом". Мовляв, Росія так "захищатиме" свою територіальну цілісність.

У своєму Telegram-каналі чиновник вибухнув потоком фантазій, у якому він "пригрозив" війною Заходу із застосуванням артилерії, БПЛА і засобів радіоелектронної боротьби.

"Сунак, Шольц, Макрон, норвезькі, фінські, польські та інші начальники з натівських країн торохтять, що "ми повинні бути готові до війни з Росією"... Якщо, не дай Боже, така війна трапиться, то вона не піде за сценарієм СВО (так росіяни називають війну проти України - ред.). Вона не буде вестися в окопах із застосуванням артилерії, бронетехніки, дронів і засобів РЕБ", - вигадав Медведєв. відео дня

За його словами, тоді, мовляв, буде кінець усьому й апокаліпсис.

"Зважаючи на непорівнянність наших військових потенціалів, у нас просто не залишиться вибору. Відповідь буде асиметричною. Для захисту територіальної цілісності нашої країни будуть використані балістичні та крилаті ракети зі спеціальними боєголовками. Це засновано на наших доктринальних військових документах і добре відомо всім. І це і є той самий горезвісний Апокаліпсис. Кінець усьому", - підкреслив у своїх фантазіях Дмитро Медведєв.

Погрози Медведєва на адресу України і Заходу

Раніше Дмитро Медведєв погрожував війною Україні навіть за 50 років. Він вважає, що Росія діставатиме українську державу навіть у разі вступу до НАТО.

Медведєва "зачепив" і указ Зеленського про "українську" Кубань - він вважає, що Україна, таким чином, нібито пред'явила територіальні претензії Росії. Ображений чиновник опублікував фейкову карту без України.

Також Медведєв в істериці пригрозив Британії війною через допомогу Україні. Зокрема, він намагався налякати прем'єра Британії Ріші Сунака "обстрілом у центрі Києва".

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