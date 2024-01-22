Медведєва 'зачепив' указ Зеленського про 'українську' Кубань: ниє і ображає

Заступник голови Ради Федерації РФ Дмитро Медведєв, який неодноразово ганьбився своїми неадекватними заявами, не зміг пройти повз видання указу Володимира Зеленського про історичні українські землі у складі сучасної Росії.
Медведєв, відомий своїми укранофобськими поглядами, примудрився вчергове образити українського президента і назвав українців "росіянами", а Україну - вигаданим словом "малоросія".
Посіпака Путіна розцінив указ Зеленського як "територіальні претензії " до Росії.
Крім того, ображений Медведєв, який ненавидить все українське, опублікував фейкову мапу з відсутньою на ній Україною.
Указ Зеленського, що викликав "судоми" у Медведєва
22 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ "про історично населені українцями території Російської Федерації".
У своєму указі президент поставив завдання уряду розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Російській Федерації. Цей план має бути розроблений за участю міжнародних експертів, представників Світового конгресу українців, науковців та громадськості, а потім внесений на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.
У ньому також потрібно розглянути питання збору і вивчення фактів і свідчень про злочини проти українців, які проживають на історично населених українцями територіях Росії, таких як Кубань, Стародубщина, Північна і Східна Слобожанщина в межах сучасних кордонів Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей.
Медведєв ганьбиться - інші новини з екс-президентом РФ
Також читайте, як Медведєв осоромився на весь світ і назвав прибалтів "другосортним набродом". Зокрема, він допустив, що слабкішим країнам, а саме "болгарам, прибалтам й іншому другосортному наброду" Європейський Союз запропонує "тугіше затягнути пояси".
Ще раніше Медведєв видав новий потік брудної брехні і істеричних звинувачень на адресу України - йому привиділося "отримання ІДІЛ української зброї".
А проте Медведєва не поважають навіть свої. Нещодавно пропагандист Сатановський обізвав політика "дрібним слабеньким л*йном". Образливі епітети на адресу екс-президента Росії пропагандист вжив, характеризуючи політичну ситуацію в РФ.
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