"Певне хвилювання є": у Харкові оцінили загрозу наступу військ РФ

Не важливо, які плани у агресора Росії – Харків був і залишається українським містом, і дасть гідну відсіч у разі наступу, сказав Ігор Терехов.

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Ворог не накопичив угруповання для наступу на Харків - мер / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

На даний момент скупчення угруповань військ РФ на ділянці кордону України в Харківській області немає. Загрози наступу на Харків поки що немає, проте певне хвилювання присутнє. Не важливо, які плани у ворога, місто в разі небезпеки дасть гідну відсіч. Про це заявив мер Ігор Терехов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Харків залишиться українським містом і дасть гідну відсіч ворогу в разі атаки.

За словами градоначальника, поки що немає накопичення російських військ біля кордону.

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"Перш за все, Харків – це непохитне місто, місто-Герой, до речі. Дух був, є і буде. Це українське місто і завжди буде українським містом. Що стосується занепокоєння. Так, певне хвилювання є, але як ви вже говорили, немає накопичення (військ біля кордону) такого. Про що говорять наші військові. І знаєте, що я хочу сказати? Не важливо які плани у нашого ворога. Важливо, як ми будемо давати відсіч нашому ворогові. А те, що ми дамо гідну відсіч, і те, що Харків буде українським містом, це однозначно", - підкреслив Ігор Терехов.

Загроза наступу РФ на Харків

Харкову наступ військ Росії поки що не загрожує, сказав представник сухопутних сил ЗСУ Володимир Фітьо. Якщо ударне угруповання з'явиться, цього неможливо буде приховати.

Найголовніша мета для ворога - Куп'янськ Харківської області, сказав представник угруповання Хортиця Ілля Євлаш. За його словами, окупанти продовжують наступальні дії в цьому районі.

У ГУР оцінили сценарій наступу Росії на Київ, Харків, Чернігів та суми. Представник військової розвідки Вадим Скібіцький сказав, що для росіян це один стратегічний напрямок. Проте у окупантів немає сил для реалізації подібних операцій.

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