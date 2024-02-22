"Наступають по всій лінії фронту": генерал назвав напрямки, де в РФ перевага

Україна поки що не має сил і ресурсів для здійснення наступу, тому зараз потрібно зосередитися на обороні.

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Генерал назвав напрямки, де в РФ перевага/ колаж: Главред, фото: Главред, міноборони РФ

Зараз Україні потрібно зосередитися на обороні, адже у неї немає сил і ресурсів для того, щоб проводити наступ.

Російська окупаційна армія зараз наступає по всій лінії фронту протяжністю у 1,5 тисячі кілометрів. Нам потрібно реалістично оцінювати ситуацію і зосередитися саме на тому, щоб здійснювати оборону. Таку думку висловив генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко під час чату на Главреді.

"Про це (можливість наступу і просування української армії – ред.) говорити передчасно. Поки що необхідно зосередити увагу на тих ділянках фронту, де у противника найбільша перевага і де він наступає. Слід на певний час залишити минулорічну ілюзію про можливість наших наступальних дій і зосередитися на обороні. Тому що на все те, про що ви говорите, у нас просто немає ресурсів", – сказав Романенко.

Він зазначив, що українська армія зараз проводить стратегічну оборонну операцію. При цьому на окремих ділянках фронту тривають активні бойові дії, внаслідок чого виявляються, зокрема, і слабкі місця противника.

"Уже після цього за наявності ресурсів і резервів проводяться контратаки, елементи контрнаступу або контрудари, але не більше того. Давайте оцінювати ситуацію реалістично, а вона полягає в тому, що по всій лінії фронту протяжністю 1,5 тисячі кілометрів противник наступає", – сказав генерал-лейтенант запасу.

Також він зазначив, що зараз у російських окупантів перевага на тих напрямках, де вони накопичили свої сили і засоби. І таких напрямків шість, включно з лівобережжям Дніпра на Херсонщині.

"(Перевага у російських окупантів – ред.) на тих напрямках, де росіяни накопичили сили і засоби. Йдеться про Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський і Мар'їнський напрямки, а також лівобережжя Херсонської області. Як бачите, росіяни наступають фактично по всій лінії фронту", – підсумував Романенко.

Дивіться відео чату з Ігорем Романенком:

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що війська РФ наступають на чотирьох напрямках. Аналітики американського Інституту вивчення війни назвали мету окупантів Путіна. Російські окупанти проводять багатосторонню операцію на Харківсько-Луганському напрямку і змінили деякі аспекти своїх дій, зазначили аналітики.

У аналітичному центрі DeepState повідомили, що окупанти прорвалися в Перемогу. Аналітики заявляють, що росіяни просунулися на Мар'їнському напрямку в районі Георгіївки і посилили тиск на Орлівку. Крім іншого, їм вдалося прорватися і окупувати село Перемога.

Нагадаємо, на Заході назвали сценарій перемоги України у війні. Україна здатна здобути перемогу у війні з агресором Росією, проте для цього наразі потрібно зробити акцент на оборону, відновити боєздатність і наносити удари по російській території там, де ворог найбільш уразливий, йдеться у матеріалі Business Insider.

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