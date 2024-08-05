У Росії вибухнули "умовою" участі в другому Саміті миру

У країні-окупанті Росії поскаржилися на посилення України на полі бою після надання західних винищувачів F-16 і ударів по російській території.

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Режим Путіна не готовий до реальних перемовин з Україною / Колаж: Главред, фото: Скріншот YouTube, УНІАН

Представники Росії можуть узяти участь у другому Саміті миру, якщо, мовляв, порядок денний дискусії включатиме "вимоги", про які раніше говорив глава Кремля Володимир Путін. Про це заявив депутат Держдуми Олексій Чепа.

Як повідомляє Лента, він розповів про те, що зараз Росія, мовляв, не чула від України пропозицій, які її "могли б влаштувати".

"Сьогодні ми бачимо, що Україна робить із другого саміту чергове шоу: немає ані чіткого порядку денного, ані нормальної організації заходу. А Росія не братиме участі без наявності конкретного порядку денного та врахування вимог, про які говорив президент країни", - сказав представник держави-агресора.

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При цьому політик звинуватив Україну у "відсутності готовності до реального завершення" війни і поскаржився на посилення української армії на полі бою.

"У таких умовах діалог навряд чи вийде. Ми не чуємо жодної пропозиції, яка могла б нас влаштувати, натомість бачимо постачання американських винищувачів F-16 і удари, що тривають по російській території", - підкреслив Олексій Чепа.

Росія і другий Саміт миру - головні новини за темою:

План на другий Саміт миру має бути готовим до листопада, сказав у середині липня президент Володимир Зеленський. До саміту потрібно реалізувати пункти, спрямовані на енергетичну та продовольчу безпеку, а також повернути полонених і дітей із РФ. На саміті мають бути присутні представники Москви.

У Путіна ідею участі Росії в саміті миру назвали "безглуздою": зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що порядку денного, який "влаштовував би Москву", озвучено не було, тож росіяни не збираються брати участь у перемовинах.

Україна на другому Саміті миру спробує сформувати передумови для завершення війни, сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак. Війна має закінчитися справедливим миром.

"Мирний" план Путіна і реакція Заходу Російський диктатор Путін на тлі першого дня Саміту миру у Швейцарії висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, зокрема з тих районів, які РФ не окупувала, і відмовитися від членства в НАТО. І лище в такому разі Москва нібито подумає, щоб сісти за стіл переговорів. При цьому не зовсім зрозумілим залишається і те, з ким Кремль має вести ці самі переговори, оскільки Москва наполягає на "нелегітимності" Зеленського. Канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що пропозиції Путіна були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції. Радник американського президента Джейк Салліван сказав, що "мирні пропозиції" Путіна, зроблені на тлі першого дня Саміту миру, суперечать не тільки статуту ООН, а й здоровому глузду. Під час другого пленарного засідання Салліван наголосив на неприпустимості реалізації висунутих Росією вимог.

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