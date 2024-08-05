УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Росії вибухнули "умовою" участі в другому Саміті миру

Андрій Ганчук
5 серпня 2024, 20:44
710
У країні-окупанті Росії поскаржилися на посилення України на полі бою після надання західних винищувачів F-16 і ударів по російській території.
Путін, Україна
Режим Путіна не готовий до реальних перемовин з Україною / Колаж: Главред, фото: Скріншот YouTube, УНІАН

Представники Росії можуть узяти участь у другому Саміті миру, якщо, мовляв, порядок денний дискусії включатиме "вимоги", про які раніше говорив глава Кремля Володимир Путін. Про це заявив депутат Держдуми Олексій Чепа.

Як повідомляє Лента, він розповів про те, що зараз Росія, мовляв, не чула від України пропозицій, які її "могли б влаштувати".

"Сьогодні ми бачимо, що Україна робить із другого саміту чергове шоу: немає ані чіткого порядку денного, ані нормальної організації заходу. А Росія не братиме участі без наявності конкретного порядку денного та врахування вимог, про які говорив президент країни", - сказав представник держави-агресора.

відео дня

При цьому політик звинуватив Україну у "відсутності готовності до реального завершення" війни і поскаржився на посилення української армії на полі бою.

"У таких умовах діалог навряд чи вийде. Ми не чуємо жодної пропозиції, яка могла б нас влаштувати, натомість бачимо постачання американських винищувачів F-16 і удари, що тривають по російській території", - підкреслив Олексій Чепа.

Росія і другий Саміт миру - головні новини за темою:

План на другий Саміт миру має бути готовим до листопада, сказав у середині липня президент Володимир Зеленський. До саміту потрібно реалізувати пункти, спрямовані на енергетичну та продовольчу безпеку, а також повернути полонених і дітей із РФ. На саміті мають бути присутні представники Москви.

У Путіна ідею участі Росії в саміті миру назвали "безглуздою": зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що порядку денного, який "влаштовував би Москву", озвучено не було, тож росіяни не збираються брати участь у перемовинах.

Україна на другому Саміті миру спробує сформувати передумови для завершення війни, сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак. Війна має закінчитися справедливим миром.

"Мирний" план Путіна і реакція Заходу

Російський диктатор Путін на тлі першого дня Саміту миру у Швейцарії висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, зокрема з тих районів, які РФ не окупувала, і відмовитися від членства в НАТО. І лище в такому разі Москва нібито подумає, щоб сісти за стіл переговорів.

При цьому не зовсім зрозумілим залишається і те, з ким Кремль має вести ці самі переговори, оскільки Москва наполягає на "нелегітимності" Зеленського. Канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що пропозиції Путіна були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції.

Радник американського президента Джейк Салліван сказав, що "мирні пропозиції" Путіна, зроблені на тлі першого дня Саміту миру, суперечать не тільки статуту ООН, а й здоровому глузду. Під час другого пленарного засідання Салліван наголосив на неприпустимості реалізації висунутих Росією вимог.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Держдума РФ війна Росії та України мирні переговори з Росією Саміт миру
Реклама

Головне за день

"Не раніше, ніж за 3-4 роки": названо умову запуску мирного "плану" Трампа

"Не раніше, ніж за 3-4 роки": названо умову запуску мирного "плану" Трампа

21:51 Україна
РФ атакувала Україну корейськими ракетами - Defense Express

РФ атакувала Україну корейськими ракетами - Defense Express

20:56 Україна
У Росії вибухнули "умовою" участі в другому Саміті миру

У Росії вибухнули "умовою" участі в другому Саміті миру

20:44 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Піде зворотний процес : еколог назвав несподівані наслідки підриву Каховської ГЕС 11707

"Піде зворотний процес": еколог назвав несподівані наслідки підриву Каховської ГЕС

Жорстка буря атакувала країну: коли закінчиться майже 7-бальний шторм 6285

Жорстка буря атакувала країну: коли закінчиться майже 7-бальний шторм

Який регіон «потрясе»: в Україні очікується землетрус 3393

Який регіон "потрясе": в Україні очікується землетрус

Україна розгорнула мільйон штиків проти РФ: у Defense Express розповіли про диво на фронті 3266

Україна розгорнула мільйон штиків проти РФ: у Defense Express розповіли про диво на фронті

Останні новини

21:56

Раптово помер відомий народний артист України - перші деталі

21:51

"Не раніше, ніж за 3-4 роки": названо умову запуску мирного "плану" ТрампаВідео

21:34

Епічний штурм: бійці Третьої штурмової показали ефектні кадри танкового боюВідео

21:31

Розписалися без святкування: путініст Сергій Лазарєв таємно одружився

21:23

"Він захоплювався Бандерою!": батьки підозрюваного у вбивстві Фаріон дали свідчення

Трамп не поступиться Путіну територією України, цього року перемовин не буде - МорозовТрамп не поступиться Путіну територією України, цього року перемовин не буде - Морозов
21:06

Скандал в "Укрзалізниці": чоловік переконував, що може їхати в жіночому купе

20:57

"Рахунки ростуть": які прилади споживають електроенергію, навіть коли вони вимкнені

20:56

РФ атакувала Україну корейськими ракетами - Defense Express

20:44

У Росії вибухнули "умовою" участі в другому Саміті миру

Реклама
20:30

Є запальний процес: зірка "Жіночого кварталу" розповіла про погіршення здоров'я

20:29

Як почистити п'яти за допомогою перекису водню: будуть як у немовляти

20:20

Тандем проти України: Орбан знайшов нового союзника

20:07

"Цікава ситуація на авіабазі "Оленья": Росія переміщує Ту-95М - OSINT

19:45

Країну атакує надпотужний шторм: синоптики попереджають про сильну небезпеку

19:43

Україна опублікувала жорстку заяву на адресу Малі та попередила про наслідки

19:28

Екологи проти відновлення Каховської ГЕС: "потрібно закрити й інші дамби"

19:25

Онкологія та клінічна смерть: Камалія шокувала зізнанням про своє здоров'я

19:12

Чим замінити хліб у котлетах: 2 варіанти із неймовірно смачним результатомВідео

19:10

Про Малі і дипломатію: що трапилосьПогляд

19:03

Побачити фото тата на білбордах: Наталя Островська розповіла про здійснення мрії 12-річного сина героя

Реклама
18:47

Який регіон "потрясе": в Україні очікується землетрус

18:36

Удар перетворив район аеродрому Морозовськ на випалену землю: нові фото

18:26

Тисячі демонстрантів, заворушення і втеча прем'єра: Бангладеш охопила революція

17:54

Яку версію F-16 отримали ЗСУ, чи є далекобійні ракети: розкрито важливі подробиці

17:30

"Там нічого оцінювати": Данилко не хоче бути суддею нацвідборів "Євробачення"

17:27

"Мурат Налчаджиоглу і Лілія Реус знову разом": пару запідозрили у возз'єднанні

17:20

Що означає, якщо порвався ланцюжок на шиї: чому заборонено дарувати прикраси

17:10

У Харкові горить "Турбоатом": стовпи вогню і диму підіймаються в небоВідео

17:07

КНР перетне "червоні лінії" і дасть Путіну зброю: названо небезпечний сценарій

17:05

У ЗСУ пояснили долю Сіверського Донця біля Часового Яру

16:57

Яблучний Спас 2024: що категорично не можна робити 6 серпня

16:57

Чому не зав'язується капуста і що з цим робити - час врятувати врожай ще є

16:24

Діє навпаки: чому після кави завжди хочеться спати - науковці розкрили правдуВідео

16:21

4 китайські знаки зодіаку будуть щасливими в серпні 2024 року

16:17

Зміниться багато: військовослужбовець про перші F-16 в Україні

15:55

Україна розгорнула мільйон штиків проти РФ: у Defense Express розповіли про диво на фронті

15:46

Як допоможуть F-16 у битві з військами РФ на Харківщині: у ЗСУ зробили заяву

15:43

Дружина Віктора Павліка розповіла, що її дратує в артисті

15:41

F-16 застосують у три етапи: названо перші цілі винищувачів

14:49

РФ перекидає додаткові війська на Харківщину: в ЗСУ пояснили ціль окупантів

Реклама
14:31

"Ситуація змінилася": політолог сказав, чи піде Трамп на угоду з Путіним щодо УкраїниВідео

14:16

Церковне свято 6 серпня: що заборонено робити в Яблучний Спас

14:12

Що таке "страхополох": мало хто знає правильну відповідьВідео

13:58

Міша Кацурін зізнався, за що "вихватує" від Наді Дорофєєвої

13:50

Олімпіада-2024: український гімнаст виборов срібло у вправах на паралельних брусах

13:45

Путініст Філіп Кіркоров терміново покинув РФ з ескортницею і маленькою дитиною - деталі

13:26

Умов для перемовин немає, можуть бути зміни лише у березні-травні 2025 року – МорозовВідео

12:59

"Перемир'я не чекаю": Максим Галкін показав справжнє обличчя Алли Пугачової

12:58

США надали Україні грант у розмірі 3,9 млрд доларів: Шмигаль зізнався, на що підуть гроші

12:36

Це просто щось: консервовані помідори половинками із секретним інгредієнтом - рецептВідео

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти