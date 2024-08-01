У Путіна ідею участі Росії в саміті миру назвали 'безглуздою'

Росія вкотре підтвердила, що не готова до справедливого завершення війни.

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Дмитро Пєсков каже, що Росія не згодна на участь у саміті миру / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Російська сторона поки не готується до участі в саміті миру щодо розв'язаної країною-агресоркою війни проти України, заявив в інтерв'ю пропагандистам прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

При цьому захід, що готується, Пєсков навмисне назвав "мирним самітом щодо України", схоже, натякаючи, що країна-агресорка може погодитися на участь у зустрічах, організованих третіми країнами.

"Жодного мирного саміту щодо України за участю РФ поки що не готується", - сказав Пєсков. відео дня

Він заявив, що розмовляти з "київським режимом" можна, але довіряти нікому з тих, хто править зараз в Україні, нібито не можна.

Причину війни Пєсков вбачає нібито у "послідовних спробах перетворити Україну на анти-Росію".

"Порядку денного, який влаштовував би РФ, поки що не було озвучено, участь у самітах заради участі безглузда", - продовжив нести нісенітницю прессекретар Путіна.

Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії в Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Велика Британія та низка інших країн запровадили проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Переговори з РФ - питання участі Кремля в саміті миру

У листопаді 2024 року, за словами Зеленського, мають закінчити узгодження із Заходом плану щодо проведення другого Саміту миру. Перший, нагадаємо, пройшов без участі Росії у Швейцарії - Україна виклала своє бачення завершення війни і заручилася широкою міжнародною підтримкою.

Другий саміт має відбутися за участю Росії, на чому наполягав, наприклад, Китай. Україна не проти запросити Москву за стіл переговорів, але російські офіційні особи вже неодноразово підтверджували, що вони готові тільки до обговорення поставленого Путіним ультиматуму - включно з "передачею" РФ чотирьох українських областей.

Київ же не згоден на заморожування бойових дій, оскільки в такому разі Росія просто краще підготується до нової війни, а її шанси просунутися до Києва або до інших великих міст зростуть.

Саміт миру - підсумки та подальші кроки України / Інфографіка Главреда

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