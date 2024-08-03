Таємні переговори за спиною: Україна побоюється обміну в'язнями між РФ і Заходом - WP

Михайло Подоляк в коментарі виданню висловив переконання, що Україна зараз "надто незалежна", щоб її обходити стороною.

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Чим небезпечний обмін в'язнями між РФ і Заходом / колаж: Главред, фото: ОПУ

В Україні з тривогою сприйняли новини про обмін заручниками між Росією та західними країнами з огляду на острах можливості таємних переговорів без участі України.

Видання The Washington Post зазначає, що цей обмін напряму не стосувався України, українські офіційні особи не брали прямої участі в ньому і публічно не коментували. Але масштаб, складність, секретність і важливість обміну не залишилися непоміченими.

У п’ятницю речник Кремля Дмитро Пєсков швидко розвіяв будь-які припущення про те, що угода про обмін ув’язненими може призвести до переговорів щодо припинення війни в Україні. Але, як зауважує WP, в Києві вже давно побоюються, що США можуть розпочати таємні переговори з Москвою про можливість такого миру.

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Радник Офісу президента України Михайло Подоляк в коментарі виданню висловив переконання, що Україна зараз "надто незалежна", щоб її обходити стороною під час будь-яких потенційних переговорів і нав’язувати умови припинення вогню.

Однак українці усвідомлюють, що їхня країна виживає завдяки зброї та грошам, позиченим і переданим з-за кордону, наголошує WP. Якщо будь-яка з цих рятівних ліній буде відрізана, Україна опиниться у великій біді.

Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

З цієї причини інформація про угоду щодо ув’язнених - результат місяців кропітких і складних дипломатичних переговорів між Москвою та Вашингтоном - викликала настороженість деяких українців.

"Є побоювання, щоб це не стало тенденцією", - сказав мер Києва Віталій Кличко.

WP зазначає, що українці вже мають негативний історичний досвід щодо таких примусів.

"Коли 10 років тому почався конфлікт із Росією, лідери Франції та Німеччини Франсуа Олланд і Ангела Меркель підштовхнули президента України Петра Порошенка до підписання угоди про припинення вогню, відомої як Мінські угоди, на дуже невигідних умовах", - пише WP.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін повертає кілерів і шпигунів - між Заходом і РФ відбувся обмін ув'язненими. У списках значаться 24 людини, серед яких російський убивця Вадим Красіков і заарештований російським режимом опозиціонер Володимир Кара-Мурза.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про позицію України. Україна не настільки велика держава, як Сполучені Штати, але досить сильна для того, щоб відстоювати свої інтереси, сказав Володимир Зеленський.

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