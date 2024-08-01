Наступний Саміт миру має поставити крапку у війні: гучна заява Єрмака

Україна хоче домогтися досягнення справедливого мирного врегулювання, підкреслив глава ОП.

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Андрій Єрмак прокоментував підготовку другого Саміту миру / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував підготовку до проведення другого Глобального Саміту миру.

Як пише Bloomberg із посиланням на главу ОП, Україна хоче провести другий саміт лідерів, який, як очікується, відбудеться цього року, щоб прокласти шлях до припинення бойових дій.

У матеріалі уточнюється, що організацію другого Саміту миру доручено саме голові ОП Єрмаку.

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Його завдання - "досягнення справедливого мирного врегулювання після того, як перша зустріч у Швейцарії в червні не змогла залучити на свій бік ключові країни Глобального Півдня".

"Найголовніше очікування від другого саміту - це те, що він сформує основні передумови для припинення бойових дій. Нам потрібно якомога швидше покласти край цій війні, щоб домогтися справедливого миру", - пояснив гоава ОП.

За його словами, зустріч відбудеться в країні Глобального Півдня, ймовірно, на Близькому Сході.

Єрмак каже, що вирішальне значення для України має забезпечення участі Китаю в цій зустрічі, Пекін є "великим гравцем, який справді здатний впливати на Росію".

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Саміт миру і можлива участь Росії - останні новини

Раніше в ОП розкрили сценарій примусу Москви до миру. Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що під час другого Саміту миру Україна вестиме роботу за основними пунктами Формули миру президента Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський не виключає, що Путіна можуть запросити на наступний саміт миру. Однак, Зеленський не чекає, що Путін особисто братиме участь у переговорах. Глава держави вважає, що російський диктатор "занадто наляканий" і не захоче приїхати.

Нагадаємо, у Росії огризнулися з приводу участі країни-агресора в другому Саміті миру. Представник Росії вперше офіційно прокоментував позицію щодо участі у другому Саміті миру. За його словами, РФ вже "все зрозуміло".

/ Инфографика: Главред

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