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У Росії намагаються мобілізувати на війну з Україною викладачів училищ - вони готові звільнитися

5 квітня 2022, 21:38

У Західному військовому окрузі, який зазнав втрат на війні, намагаються поповнити свої резерви.

війська Росії, танки
Викладачі військових училищ не збираються воювати в армії РФ і мають намір звільнятися / Reuters

Військово-політичне керівництво Росії проводить заходи, спрямовані на приховану мобілізацію населення на війну проти України. У Читинському суворовському військовому училищі МВС провели письмове опитування викладачів щодо їх готовності брати участь у бойових діях. Вчителі воювати не хочуть і готові звільнятися з військової служби. Про це заявили в Генеральному штабі Збройних сил України.

На сторінці Генштабу в соціальній мережі Facebook розповіли про те, що Росія намагається зібрати нові сили для продовження війни проти України і проводить приховану мобілізацію. Йдеться про поповнення резервів у Західному військовому окрузі, підрозділи якого зазнали втрат під час бойових дій.читайте такожУ МЗС відреагували на призов і мобілізацію українців в армію РФ

Зокрема, мова йде про те, що в Читинському суворовському військовому училищі провели письмове опитування серед викладачів щодо їх готовності відправитися на війну.

"Крім того, командування Збройних сил Російської Федерації намагається заповнити втрати особового складу за рахунок залучення представників військових навчальних закладів. У Читинському суворівському військовому училищі міністерства внутрішніх справ Росії проведено письмове опитування викладацького складу про готовність взяти участь у "спеціальній операції" за межами РФ", - наголошується в повідомленні.

Підкреслюється, що основна частина викладачів брати участь у бойових діях бажання не виявила. Наразі вони готові звільнитися з військової служби.

Росія проводить приховану мобілізацію на війну з Україною

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявляв про те, що прихована мобілізація у Росії на війну з Україною може стати одним з процесів, який зруйнує режим Володимира Путіна. Він розповів про ситуацію, коли так званий "призов" навіть у мовчазному російському регіоні призвів до паніки в суспільстві.

На окупованих районах Донецької області на війну мобілізували студентів вищих навчальних закладів. Вони потрапили в полон до ЗСУ і заявили, що не проходили військової підготовки та медичної комісії. Воювати проти України забирали всіх підряд.

Військовий експерт Агіль Рустамзаде вважає, що Росія зібралася мобілізувати на війну близько 134 тисяч строковиків і підтягнула 100 тисяч осіб з додаткових резервів. На його думку, сил може вистачити, щоб брати участь у війні за Донбас.

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мобилизация новини Росії Міноборони РФ Генштаб ЗСУ війна Росії та України
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