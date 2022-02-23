Ловлять на вулиці, вивозять в поле і тримають без їжі: як проходить мобілізація в "ЛНР " і"ДНР"

Чоловіки переодягаються у жінок / "24 канал"

На окупованих Росією територіях Донбасу чоловіки ховаються від окупантів через загальну мобілізацію. Жителі так званих "ЛДНР" не хочуть воювати і переодягаються в жінок, тому що їх хапають прямо посеред вулиці.

"На окупованих РФ територіях українського Донбасу, чоловіків призовного віку хапають прямо на вулицях і тягнуть у військкомати, щоб використовувати їх як гарматне м'ясо при майбутніх можливих бойових діях. Деякі, ходять по вулиці переодягнувшись в Жіноче плаття. Це не жарт і не перебільшення-це реальність!", - написав у Facebook радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Крім того, співрозмовники УП у Донецьку і Луганську повідомили, що бойовики на непідконтрольній території Донецької області оголосили мобілізацію чоловіків, вивезли їх в поле і тримають без їжі та інформацію про подальші дії.

Відзначається, що вибирають людей з досвідом участі в бойових діях. А на збори дають всього кілька годин. Деяких мобілізованих фактично вивезли в поле і дали сухпайок на кілька діб.

"Але їжа швидко закінчилася і зараз ці люди просто стоять в полі і чекають невідомо чого. Ніяких наказів ніхто не дає, а ще почалися дощі".

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Також мешканка Луганська розповіла, що в місті на вулицях майже немає чоловіків.

"Хтось вже мобілізований, а хтось ховається від призову у родичів в селах поблизу. Оскільки були випадки, коли забирали людей прямо з вулиці", - сказала жінка.

Чоловіків до 55 років не випускають на кордоні в Ростовську область, евакуюватися в Росію можуть тільки жінки і діти.

Як відомо, мобілізація в ОРДЛО була оголошена 19 лютого. Ватажок підконтрольних Кремлю терористів " ДНР "Денис Пушилін, а слідом за ним і ватажок російських найманців" ЛНР "Леонід Пасічник підписали відповідні" укази", в яких йшлося про прибуття в" військові комісаріати "всім чоловікам окупованих РФ територій нібито через" безпосередню загрозу агресії " з боку Збройних сил України.

Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційне визнання Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".

Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.

Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією " ДНР " і " ЛНР " на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".

Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів Про ратифікацію Росія офіційно визнала " суверенітет "так званих" ДНР "і"ЛНР".

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