Наступ РФ захлинувся, не вистачає ресурсів: Росія почала мобілізацію в ОРДЛО та Криму

Російські військові у Волновасі / Фото ілюстративне, Reuters

Росія почала мобілізацію на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в окупованому Криму. Російським загарбникам не вистачає ресурсів для продовження наступу на Україну.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Укрінформу.

"Наступ захлинувся. Фактично не вистачає ресурсів та сил для продовження наступу. Зараз спостерігається підвіз нових підрозділів, абсолютно з усієї Росії. Проводиться те, що називається прихованою мобілізацією, мобілізується все населення, на жаль, наших тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та незаконно анексованого Криму", – зазначив Буданов.

Крім цього, Росія перекидає нові підрозділи зі Східного та Центрального військових округів.

читайте такожМобілізація в Росії стане кінцем режиму - АрестовичБагато російських підрозділів, які зайшли раніше в Україну, уже знищені або втратили боєздатність. Тому РФ намагається відновити боєздатність своєї загарбницької армії за рахунок резервів, які в неї будуть після мобілізації, сказав голова української розвідки.

Нагадаємо, за словами Буданова, Росія опрацьовує два варіанти ядерного шантажу: підпал радіоактивних лісів або обстріл ядерного сховища. І який би з них вона не застосувала – Москва збирається звинуватити у цьому Україну.

Раніше повідомлялося, що журналісти-розслідувачі помітили в Білорусі рух колони російської військової техніки у напрямку міста Брест на кордоні з Польщею та Україною. За словами військового кореспондента Андрія Цаплієнка, йдеться про 20 одиниць військової техніки.

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